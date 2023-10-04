Позитивное отношение связано с успехом в обучении, показало метаисследование

Мета-исследование, проведенное DIPF | Институт исследований и информации в образовании Лейбница и другие учреждения обнаружили, что студенты, которые положительно относятся к своим способностям и предметам, которые они изучают, с большей вероятностью достигают своих учебных целей. И наоборот, учащиеся, которым не хватает уверенности в своих способностях, могут с трудом достичь своих целей. В ходе исследования были проанализированы данные пяти интенсивных продольных исследований, которые включали ежедневные опросы студентов университетов.

Результаты подтвердили ключевой принцип исследования мотивации: уверенность в своих силах, интерес к предмету и успех взаимосвязаны. Исследователи также выявили благотворный круг, согласно которому учащиеся, достигшие своих учебных целей в один день, более мотивированы продолжить обучение в следующий. С другой стороны, когда цели обучения не были достигнуты, наблюдался порочный круг, что приводило к снижению мотивации и склонности к прокрастинации.

Интересно, что неспособность достичь целей не всегда приводила к возникновению негативной спирали. Некоторых студентов не разочаровала неудача, а вместо этого они стали еще более полны решимости добиться успеха. Исследование также показало, что студенты, которые интересовались своим предметом, с большей вероятностью достигли своих целей.

Вопреки ожиданиям, количество времени, потраченного на обучение, не коррелировало с достижением целей обучения. Исследователи предполагают, что восприятие сложности задания может играть роль в количестве времени, затрачиваемого на учебу.

Хотя исследования были сосредоточены на студентах университетов, исследователи полагают, что результаты, вероятно, применимы и к другим возрастным группам, например школьникам. Для подтверждения этого потребуются дальнейшие исследования.

В целом, мета-исследование подчеркивает важную роль, которую мотивация, позитивный настрой и интерес к предмету играют в успехе обучения. Воспитывая эти качества, преподаватели могут эффективно поддерживать учащихся в достижении их целей.

Источник: Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (URL-адрес не указан).