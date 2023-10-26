Астронавты Роскосмоса совершили успешный выход в открытый космос, несмотря на трудности

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб 25 октября успешно завершили выход в открытый космос, несмотря на утечку теплоносителя и проблемы с частичным раскрытием солнечного паруса. Миссия продолжительностью 7 часов 41 минута включала в себя такие важные задачи, как проверка радиатора модуля «Наука» и запуск наноспутника.

Во время выхода в открытый космос Кононенко и Чуб внимательно осмотрели и сфотографировали внешний резервный радиатор модуля «Наука». Изолировали радиатор от системы охлаждения, но при осмотре в месте утечки выделился пузырек охлаждающей жидкости. Преданным космонавтам пришлось протереть свои скафандры, прежде чем продолжить миссию.

Помимо проверки радиатора, космонавты запустили наноспутник для проверки технологии солнечного паруса. Однако солнечный парус наноспутника не удалось полностью развернуть. Космонавты также установили синтетическую радиолокационную систему связи, хотя один из пультов радиолокационной системы не удалось полностью развернуть во время выхода в открытый космос.

После выхода в открытый космос Кононенко и Чуб следовали процедурам после выхода в открытый космос, проверяя свои скафандры и инструменты на наличие признаков охлаждающей жидкости и при необходимости вытирая их. Эта мера предосторожности направлена ​​на минимизацию попадания загрязняющих веществ в окружающую среду космической станции. Атмосфера внутри станции подвергнется дополнительной фильтрации для удаления остатков загрязнений.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулся во время выхода в открытый космос, миссия была признана успешной. Олег Кононенко, за плечами которого шесть выходов в открытый космос, продемонстрировал свой опыт, а Николай Чуб совершил свой первый в истории выход в открытый космос. Эта миссия ознаменовала 268-й выход в открытый космос, посвященный сборке, обслуживанию и модернизации космической станции.

В предстоящем выходе в открытый космос, запланированном на понедельник, 30 октября, примут участие астронавты НАСА Лорал О'Хара и Жасмин Могбели. Они проведут выход в открытый космос, чтобы снять неисправный блок электроники с кронштейна антенны связи и заменить один из двенадцати узлов подшипников поворотного механизма на поворотном шарнире Solar Alpha поворотного соединения левой фермы.

Часто задаваемые вопросы

1. Какие основные задачи решались во время выхода Роскосмоса в открытый космос?

В ходе выхода в открытый космос космонавты Роскосмоса осмотрели излучатель модуля "Наука", выпустили наноспутник для проверки технологии солнечного паруса и установили синтетическую радиолокационную систему связи.

2. Полностью ли развернулся солнечный парус наноспутника во время выхода в открытый космос?

Нет, солнечный парус наноспутника не смог полностью развернуться, поскольку камеры могли отследить его отлет от станции.

3. Как космонавты следили за тем, чтобы окружающая среда космической станции оставалась чистой?

После выхода в открытый космос космонавты следовали процедурам после выхода в открытый космос, проверяя свои скафандры и инструменты на наличие остатков охлаждающей жидкости и при необходимости вытирая их. Внутри космической станции также будет использоваться дополнительная фильтрация для удаления любых оставшихся следов загрязнений.

4. Какова цель предстоящего выхода в открытый космос с участием астронавтов НАСА?

Предстоящий выход в открытый космос будет включать в себя снятие неисправного блока электроники с кронштейна антенны связи и замену одного из двенадцати узлов подшипников поворотной платформы на поворотном шарнире Solar Alpha Rotary Joint левой фермы.