По данным российского космического агентства Роскосмос, из российской части Международной космической станции (МКС) произошла утечка жидкости, но, как сообщается, экипаж находится в безопасности. Утечка, произошедшая в модуле "Наука" российского сегмента, произошла из-за контура внешнего резервного радиатора, доставленного на станцию ​​в 2012 году. В "Роскосмосе" заверили, что опасности для орбитальной лаборатории нет.

В прошлом месяце два российских космонавта и американский астронавт вернулись на Землю, проведя год на МКС. Первоначально предполагалось, что миссия продлится шесть месяцев, но их пребывание было продлено из-за непредвиденных обстоятельств. Экипаж прибыл на космическую станцию ​​на российском космическом корабле «Союз». Однако во время полета внутри «Союза» произошла утечка, скорее всего, вызванная падением небольшого метеорита. В результате Москва запустила еще одну ракету без экипажа для выполнения миссии.

Несмотря на напряженность между Соединенными Штатами и Россией из-за конфликта на Украине, американские и российские астронавты провели год на борту МКС, создав редкую площадку для сотрудничества между двумя странами.

Недавний инцидент с утечкой теплоносителя из российской части МКС вызвал обеспокоенность по поводу технического обслуживания и долговечности устаревшей станции. Однако в Роскосмосе подтвердили, что ситуация находится под контролем, подчеркнув, что утечка произошла во внешнем контуре радиатора, а не в основных системах космической станции. Принимаются срочные меры для решения этой проблемы и обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации МКС.

В заключение, хотя в российском сегменте Международной космической станции произошла утечка жидкости, непосредственной опасности для экипажа нет. Этот инцидент служит напоминанием о проблемах, связанных с длительными космическими полетами, и о важности регулярного технического обслуживания и мониторинга.

источники:

– Роскосмос [вставьте информацию об источнике без URL]

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