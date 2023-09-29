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Наука

Исследование предполагает, что странные лавовые миры могут пролить свет на прошлое Земли

ByГабриэль Бота

сентябрь 29, 2023
Исследование предполагает, что странные лавовые миры могут пролить свет на прошлое Земли

Недавнее компьютерное моделирование показало, что странные лавовые миры могут содержать ключ к пониманию того, как Земля приобрела необходимые элементы для жизни. Эти огненные планеты, характеризующиеся океанами бурлящей магмы, способны удерживать летучие газы глубоко в своей мантии. Способность удерживать эти летучие элементы в своих недрах может существенно повлиять на обитаемость планеты.

Ученый-планетолог из Университета штата Огайо Кирстен Боли и ее команда провели компьютерное моделирование для изучения эволюции «шипучих суперземель» — суперземель, покрытых океанами расплавленных пород, смешанных с летучими газами. Построив цифровые модели лавовых миров с разным химическим составом и разной температурой поверхности, исследователи смоделировали процесс охлаждения этих планет. Они обнаружили, что в определенных сценариях медленно остывающий лавовый мир может сохранять глубоко внутри себя значительное количество воды и углерода — важнейших соединений для развития жизни.

Лавовые миры, хотя и звучат экзотично, на самом деле довольно распространены в нашей Вселенной. Примерно половина каменистых планет, обнаруженных к настоящему времени, представляют собой лавовые миры, а не твердые камни. Эти огненные планеты, в отличие от всего, что есть в нашей Солнечной системе, дают ценную информацию о формировании и эволюции каменистых планет.

Моделирование Боули продемонстрировало, что существует множество путей охлаждения и затвердевания этих магматических миров, в зависимости от таких факторов, как химический состав магмы и наличие атмосферы. Одна необычная возможность возникает, когда охлаждение начинается в середине океана магмы, в результате чего образуется поверхностный океан магмы с глубокой мантией магмы и твердым слоем между ними. Летучие газы, такие как вода и углерод, могут выйти из океана магмы и попасть в космос, если на планете нет атмосферы. Однако некоторые из этих летучих элементов могут задерживаться в расплавленной породе под твердым слоем по мере охлаждения планеты. В некоторых случаях эти захваченные газы могут в конечном итоге выйти на поверхность планеты через трещины или поры в породе.

Исследования Боули показывают, что планета, масса которой в четыре раза превышает массу Земли, может хранить в своей мантии более чем в 130 раз больше запасов воды, чем на Земле, и в 1,000 раз больше углерода, чем на Земле. Хотя эти лавовые миры далеки от обитаемости, они дают ценную информацию о процессах, которые заставляют планеты становиться благоприятной средой для жизни.

источники:
- Астрофизический журнал
- Государственный университет Огайо

By Габриэль Бота

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