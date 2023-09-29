Исследование предполагает, что странные лавовые миры могут пролить свет на прошлое Земли

Недавнее компьютерное моделирование показало, что странные лавовые миры могут содержать ключ к пониманию того, как Земля приобрела необходимые элементы для жизни. Эти огненные планеты, характеризующиеся океанами бурлящей магмы, способны удерживать летучие газы глубоко в своей мантии. Способность удерживать эти летучие элементы в своих недрах может существенно повлиять на обитаемость планеты.

Ученый-планетолог из Университета штата Огайо Кирстен Боли и ее команда провели компьютерное моделирование для изучения эволюции «шипучих суперземель» — суперземель, покрытых океанами расплавленных пород, смешанных с летучими газами. Построив цифровые модели лавовых миров с разным химическим составом и разной температурой поверхности, исследователи смоделировали процесс охлаждения этих планет. Они обнаружили, что в определенных сценариях медленно остывающий лавовый мир может сохранять глубоко внутри себя значительное количество воды и углерода — важнейших соединений для развития жизни.

Лавовые миры, хотя и звучат экзотично, на самом деле довольно распространены в нашей Вселенной. Примерно половина каменистых планет, обнаруженных к настоящему времени, представляют собой лавовые миры, а не твердые камни. Эти огненные планеты, в отличие от всего, что есть в нашей Солнечной системе, дают ценную информацию о формировании и эволюции каменистых планет.

Моделирование Боули продемонстрировало, что существует множество путей охлаждения и затвердевания этих магматических миров, в зависимости от таких факторов, как химический состав магмы и наличие атмосферы. Одна необычная возможность возникает, когда охлаждение начинается в середине океана магмы, в результате чего образуется поверхностный океан магмы с глубокой мантией магмы и твердым слоем между ними. Летучие газы, такие как вода и углерод, могут выйти из океана магмы и попасть в космос, если на планете нет атмосферы. Однако некоторые из этих летучих элементов могут задерживаться в расплавленной породе под твердым слоем по мере охлаждения планеты. В некоторых случаях эти захваченные газы могут в конечном итоге выйти на поверхность планеты через трещины или поры в породе.

Исследования Боули показывают, что планета, масса которой в четыре раза превышает массу Земли, может хранить в своей мантии более чем в 130 раз больше запасов воды, чем на Земле, и в 1,000 раз больше углерода, чем на Земле. Хотя эти лавовые миры далеки от обитаемости, они дают ценную информацию о процессах, которые заставляют планеты становиться благоприятной средой для жизни.

источники:

- Астрофизический журнал

- Государственный университет Огайо