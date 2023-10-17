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Польза упражнений для психического здоровья

ByВики Ставропулу

Октябрь 17, 2023
Польза упражнений для психического здоровья

Регулярные физические упражнения оказывают множество положительных эффектов на наше физическое благополучие, но они также играют решающую роль в поддержании хорошего психического здоровья. Было обнаружено, что занятия физической активностью уменьшают симптомы депрессии, тревоги и стресса и даже могут улучшить когнитивные функции.

Физические упражнения помогают бороться с депрессией, увеличивая выработку в мозге эндорфинов, также известных как гормоны «хорошего самочувствия». Эти гормоны помогают улучшить настроение и уменьшить чувство грусти или безнадежности. Кроме того, физические упражнения способствуют улучшению сна, что также может облегчить симптомы депрессии.

Тревога — еще одно состояние психического здоровья, которое можно улучшить с помощью физических упражнений. Физическая активность позволяет организму сжигать лишнюю энергию и напряжение, помогая уменьшить чувство беспокойства и беспокойства. Регулярные физические упражнения также могут повысить уверенность в себе и самооценку, которые часто снижаются у людей с тревогой.

Стресс – распространенная проблема, с которой многие люди сталкиваются в повседневной жизни. Было доказано, что физические упражнения снижают уровень гормонов стресса, таких как кортизол, и увеличивают выработку эндорфинов. Эта комбинация помогает снизить стресс и вызвать чувство расслабления.

В дополнение к этим преимуществам для психического здоровья, физические упражнения также улучшают когнитивные функции. Физическая активность увеличивает приток крови к мозгу, что, в свою очередь, улучшает память, концентрацию и общую когнитивную деятельность.

Важно отметить, что физические упражнения должны быть включены в комплексный подход к оказанию психиатрической помощи, включая терапию и медикаментозное лечение, если это необходимо. Тем не менее, регулярная физическая активность может существенно способствовать улучшению психического благополучия, и ее следует рассматривать как важный компонент общего режима психического здоровья.

источники:

– Клиника Мэйо: Физические упражнения и стресс: двигайтесь, чтобы справиться со стрессом.
– Издательство Harvard Health Publishing: Регулярные физические упражнения изменяют мозг, улучшая память и навыки мышления.

By Вики Ставропулу

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