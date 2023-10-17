Польза упражнений для психического здоровья

Регулярные физические упражнения оказывают множество положительных эффектов на наше физическое благополучие, но они также играют решающую роль в поддержании хорошего психического здоровья. Было обнаружено, что занятия физической активностью уменьшают симптомы депрессии, тревоги и стресса и даже могут улучшить когнитивные функции.

Физические упражнения помогают бороться с депрессией, увеличивая выработку в мозге эндорфинов, также известных как гормоны «хорошего самочувствия». Эти гормоны помогают улучшить настроение и уменьшить чувство грусти или безнадежности. Кроме того, физические упражнения способствуют улучшению сна, что также может облегчить симптомы депрессии.

Тревога — еще одно состояние психического здоровья, которое можно улучшить с помощью физических упражнений. Физическая активность позволяет организму сжигать лишнюю энергию и напряжение, помогая уменьшить чувство беспокойства и беспокойства. Регулярные физические упражнения также могут повысить уверенность в себе и самооценку, которые часто снижаются у людей с тревогой.

Стресс – распространенная проблема, с которой многие люди сталкиваются в повседневной жизни. Было доказано, что физические упражнения снижают уровень гормонов стресса, таких как кортизол, и увеличивают выработку эндорфинов. Эта комбинация помогает снизить стресс и вызвать чувство расслабления.

В дополнение к этим преимуществам для психического здоровья, физические упражнения также улучшают когнитивные функции. Физическая активность увеличивает приток крови к мозгу, что, в свою очередь, улучшает память, концентрацию и общую когнитивную деятельность.

Важно отметить, что физические упражнения должны быть включены в комплексный подход к оказанию психиатрической помощи, включая терапию и медикаментозное лечение, если это необходимо. Тем не менее, регулярная физическая активность может существенно способствовать улучшению психического благополучия, и ее следует рассматривать как важный компонент общего режима психического здоровья.

источники:

– Клиника Мэйо: Физические упражнения и стресс: двигайтесь, чтобы справиться со стрессом.

– Издательство Harvard Health Publishing: Регулярные физические упражнения изменяют мозг, улучшая память и навыки мышления.