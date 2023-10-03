Европейская ракета Vega-C задерживается из-за редизайна

Европейская ракета Vega-C сталкивается с дальнейшими задержками, поскольку официальные лица объявили, что она не полетит до четвертого квартала 2024 года. Задержка является результатом необходимости перепроектировать сопло двигателя на второй ступени Zefiro40. Такое решение принято после выхода из строя углеродно-углеродной горловины сопла, что привело к потере ракеты "Вега-С" во время ее второго полета в декабре 2022 года. Следователи установили, что углеродно-углеродный материал, поставляемый "Южным" Украины, не соответствовал требованиям характеристики дизайна.

Изменение конструкции сопла двигателя имеет решающее значение для обеспечения безопасности и надежности ракеты «Вега-С». Необходимо устранить проблемы, которые привели к сбою, и предотвратить подобные инциденты в будущем. Европейское космическое агентство (ЕКА) тесно сотрудничает со своими партнерами для решения этих проблем и обеспечения успеха программы Vega-C.

Задержка является неудачей для космической отрасли Европы, поскольку ожидалось, что ракета Vega-C сыграет ключевую роль в освоении космоса на континенте и в возможностях запуска спутников. Ракета предназначена для вывода на орбиту ряда полезных грузов, включая спутники и научные приборы. Его универсальность и экономичность делают его привлекательным вариантом как для коммерческих, так и для научных миссий.

Несмотря на эту неудачу, ЕКА по-прежнему привержено программе Vega-C и продолжит работать над ее успешным запуском. Агентство будет сотрудничать со своими промышленными партнерами для решения технических вопросов и обеспечения готовности ракеты к будущим миссиям.

В заключение отметим, что задержка запуска ракеты «Вега-С» подчеркивает проблемы и сложности, связанные с исследованием космоса. Несмотря на неудачи и непредвиденные проблемы, решимость ученых и инженеров преодолеть эти препятствия заслуживает похвалы. Программа Vega-C представляет собой важный шаг вперед для космической отрасли Европы, и ее возможный успешный запуск будет способствовать развитию спутниковых технологий и научных исследований.

источники:

– Arianespace

– Европейское космическое агентство (ЕКА)