Наблюдения JWST предполагают, что звездное загрязнение мешает измерениям экзопланеты TRAPPIST-1b

Новые наблюдения, сделанные космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST), показывают, что поведение родительской звезды экзопланеты TRAPPIST-1b может влиять на точные измерения экзопланеты. Ранее в этом году было обнаружено, что TRAPPIST-1b, скалистая экзопланета, расположенная на расстоянии 40 световых лет от нас, не имеет заметной атмосферы, которая защищала бы ее от излучения родительской звезды.

Недавние спектроскопические наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне, проведенные JWST под руководством астронома Оливии Лим из Монреальского университета, предполагают, что звездное загрязнение может привести к ложному обнаружению молекул, которые на самом деле не связаны с экзопланетой. Райан Макдональд, астрофизик из Мичиганского университета, объясняет, что звезда является доминирующим фактором в наблюдениях, влияя также и на другие планеты в системе.

Изменения яркости звезды, вызванные звездными пятнами и факелами, могут оказать существенное влияние на спектроскопические исследования атмосфер экзопланет. Когда экзопланета проходит перед своей звездой-хозяином, свет звезды слегка тускнеет, что позволяет ученым изучать изменения в спектре света, которые могут определить присутствие определенных молекул. Однако недавние наблюдения показывают, что звездная активность, такая как вспышки и другие непредсказуемые события, может искажать спектроскопические данные.

Чтобы обеспечить точную интерпретацию данных, исследовательская группа смоделировала звездное загрязнение и провела анализ данных как с удаленным загрязнением, так и без него. Оба результата показали, что спектр с TRAPPIST-1b аналогичен спектру без него, что подтверждает более ранние выводы о том, что на экзопланете нет атмосферы.

Эти результаты имеют решающее значение, поскольку система TRAPPIST-1 содержит семь экзопланет, три из которых находятся в обитаемой зоне звезды. Зная, что звездное загрязнение может повлиять на результаты, ученые теперь могут принять это во внимание при изучении этих потенциально обитаемых планет.

Необходимы дальнейшие теоретические работы и/или наблюдения за родительской звездой, чтобы лучше понять вклад звездного загрязнения в будущие спектры пропускания.

Определения:

– Экзопланеты: планеты, вращающиеся вокруг звезды за пределами нашей Солнечной системы.

– Фотометрические наблюдения в среднем инфракрасном диапазоне: измерения интенсивности инфракрасного света, излучаемого объектом в определенном диапазоне длин волн.

– Спектроскопические наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне: анализ взаимодействия света и материи в ближнем инфракрасном диапазоне для сбора информации о составе и свойствах объектов.

– Спектроскопические наблюдения: исследование взаимодействия между электромагнитным излучением и веществом, используемое для определения состава и характеристик объектов путем анализа излучаемого или поглощаемого ими света.

– Звездное загрязнение: помехи, вызванные изменениями яркости и активности звезды при наблюдении за экзопланетой.

– The Astrophysical Journal Letters: рецензируемый научный журнал, публикующий исследования в области астрофизики и астрономии.

источники:

– Письма Астрофизического журнала: [вставьте URL-адрес источника]

– НАСА: [вставьте URL-адрес источника]