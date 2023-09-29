Последняя Суперлуна 2023 года осветит ночное небо

Последняя суперлуна 2023 года украсит ночное небо в пятницу вечером, предлагая наблюдателям за звездами великолепное зрелище. Это небесное явление, известное как суперлуна, происходит, когда Луна находится ближе всего к Земле, что приводит к увеличению яркости на 30% по сравнению с ее самой дальней точкой. В результате это становится самой большой и яркой полной луной, видимой невооруженным глазом.

Астрономия Ирландии призвала людей выйти на улицу и стать свидетелями этого впечатляющего события, заверив, что зрелище все равно будет видно в субботу, хотя и в несколько меньшей степени. Дэвид Мур, редактор журнала Astronomy Ireland Magazine, объясняет, что урожайная луна в этом году также является четвертым и последним суперлунием 4 года, что делает его уникальным и захватывающим событием для любителей астрономии.

Идеальное время для наблюдения суперлуны — во время восхода луны, который совпадает с заходом Солнца. В это время лунная иллюзия наиболее сильна, создавая оптический эффект, благодаря которому луна кажется человеческому глазу еще больше. Совпадение восхода луны с различными архитектурными сооружениями, природными ландшафтами или даже с близкими людьми может создать захватывающие дух и креативные фотографии.

Журнал Astronomy Ireland обратился к людям с просьбой предоставить свои фотографии или письменные наблюдения для публикации в специальном обзоре мероприятия. Организация надеется, что люди со всей страны пришлют свои лучшие изображения, которые будут представлены в предстоящем выпуске о суперлуне.

В Ирландии лучшее время для наблюдения за луной — пятница с 7:18. В субботу восход луны запланирован на 7:31. Не пропустите это замечательное небесное зрелище – найдите минутку, чтобы оценить красоту и чудо последней суперлуны 2023 года.