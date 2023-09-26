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Урожайная луна: впечатляющее небесное угощение

ByВики Ставропулу

сентябрь 26, 2023
Урожайная луна: впечатляющее небесное угощение

Для многих людей приход осени отмечен изменением цвета листьев, тягой к тыквенным специям и уютной погодой для свитеров. Однако у наблюдателей за небом есть еще одно удовольствие. Урожайная луна, завершающая серию из четырех частей о суперлуне в этом году, украсит ночное небо в четверг вечером.

Урожайная луна известна своим тыквенным оранжево-красным оттенком, хотя это не уникальная черта этого месяца. Фактически, все полнолуния кажутся оранжевыми, и каждый год мы переживаем в общей сложности 13 полнолуний.

Урожайная луна в этом году произойдет через два дня после того, как Луна достигнет перигея, то есть точки на своей орбите, где она находится ближе всего к Земле. По данным НАСА, во время полнолуния Луна будет находиться от нас на расстоянии около 224,657 238,000 миль по сравнению со средним расстоянием в XNUMX XNUMX миль.

Термин «урожайная луна» относится к полнолунию, которое приходится ближе всего к осеннему равноденствию, которое является официальным началом осеннего сезона. Традиционно этот восход луны давал дополнительный свет фермерам, работавшим допоздна на полях, чтобы собрать урожай, отсюда и название «урожайная луна».

Помимо своего значения для фермеров, урожайная луна уже давно является источником восхищения для наблюдателей за небом. Его потрясающий внешний вид и близость к Земле делают его незабываемым небесным событием.

Итак, не забудьте посмотреть на ночное небо в четверг вечером и стать свидетелем красоты урожаевой луны. Это прекрасная возможность оценить чудеса Вселенной и насладиться волшебной осенью.

Определения:
– Урожайная луна: полнолуние, которое приходится ближе всего к осеннему равноденствию, обеспечивая дополнительный свет фермерам, работающим допоздна на полях.
– Перигей: точка на орбите Луны, когда она находится ближе всего к Земле.

источники:
- НАСА

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- AFP

By Вики Ставропулу

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