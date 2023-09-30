Звездочеты удивляются последнему Суперлунию года

Звездочеты всего мира увидели захватывающее зрелище, когда последняя суперлуна в году, также известная как «Урожайная луна», украсила ночное небо в четверг и пятницу. Это было четвертое суперлуние в серии, начавшейся в июле. К сожалению, следующая суперлуна произойдет не раньше сентября 2024 года.

Суперлуние возникает, когда полнолуние совпадает с перигеем, который является ближайшей к Земле точкой на эллиптической орбите. В результате этого астрономического явления Луна кажется примерно на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем когда она находится в самой дальней точке. Суперлуна — завораживающее зрелище, но ее разницу в размерах с обычной полной луной может быть сложно обнаружить без ориентира, например близлежащих зданий или особенностей ландшафта.

Предыдущее суперлуние, которое произошло 31 августа, было экстраординарным событием, поскольку оно объединило суперлуние с голубой луной. «Голубая Суперлуна» была самой яркой и самой большой полной луной в году. Эти небесные явления доставляют удовольствие как любителям астрономии, так и случайным наблюдателям.

Последнюю суперлуну назвали «Урожайной Луной» из-за ее корреляции с началом сезона сбора урожая в Северном полушарии. Он представлял собой живописный фон как для фермеров, так и для любителей природы.

Теперь астрономам придется терпеливо ждать целый год, пока 18 сентября не появится следующая суперлуна. Примечательно, что в 2024 году ожидается только два суперлуния.

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