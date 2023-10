Гигантская суперлуна осветит небо Ирландии

Сегодня вечером звездочетов в Ирландии ждет захватывающее зрелище: последняя Суперлуна 2023 года украсит ночное небо. Это явление происходит, когда полная Луна находится в ближайшей к Земле точке на своей орбите. По словам Дэвида Мура, основателя Astronomy Ireland, Луна будет настолько необычно близко, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом без необходимости использования бинокля.

Сегодняшняя луна не только является Суперлуной, но и известна как Урожайная Луна. В древние времена фермеры использовали восход луны, чтобы определить лучшее время для сбора урожая ночью. Эта конкретная Урожайная Луна будет примерно на 30% ярче, чем обычно, что добавит впечатляющего зрелища.

Луна будет появляться примерно на 15 минут позже каждую ночь и, как ожидается, сегодня вечером взойдет в 7:31. Мур предполагает, что лучшее время для наблюдения за Луной — между 7:30 и 8:00, особенно для жителей юго-западного побережья, а тем, кто находится на северо-западе, следует подождать еще 10 минут.

Суперлуна возникает, когда орбита Луны приближается к Земле и одновременно является полной. Это редкое событие произошло трижды в прошлом году: в июле, августе и еще раз в августе. Сегодняшняя Суперлуна еще более уникальна, поскольку Юпитер также будет виден прямо над Луной.

Чтобы стать свидетелем этого небесного чуда, не требуется никакого специального оборудования. Луна будет достаточно большой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом. Однако, если вы хотите рассмотреть поближе, телескоп или увеличение с помощью камеры телефона могут обеспечить более детальное представление.

Astronomy Ireland is inviting people to send in their photos of tonight’s Super Moon for possible publication in their magazine. To submit your photos, email [email protected].

источники:

– «Погода в Дублине: сильный дождь приводит к размыву начала выходных перед «бабьим летом»» (Dublin Live)

– «Met Eireann точно определяет день, когда горячий шлейф может принести «бабье лето» на следующей неделе» (Dublin Live)

– Астрономия Ирландии