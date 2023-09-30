Потрясающее изображение показывает звездные следы в обсерватории ESO Паранал

Европейская южная обсерватория (ESO) поделилась новым захватывающим изображением, на котором запечатлены завораживающие следы звезд по ночному небу. Фотография, сделанная в обсерватории ESO Паранал в чилийской пустыне Атакама, демонстрирует красоту фотографии с длинной выдержкой.

В обсерватории Паранал находится Очень Большой Телескоп (VLT), который состоит из четырех Единых Телескопов и четырех Вспомогательных Телескопов. На переднем плане изображения можно увидеть небольшой подвижный вспомогательный телескоп. Астрономы использовали технику длинной выдержки для фотографирования ночного неба в течение нескольких часов, что привело к потрясающему эффекту слежения, при котором звездный свет образует дуги над телескопами обсерватории.

На изображении видны два ярко-оранжевых лазера, исходящие от одного из телескопов Юнита. Эти лазеры, известные как лазерные направляющие звезды, необходимы для исправления искажений звездного света, вызванных турбулентной атмосферой Земли. Возбуждая атомы натрия в верхних слоях атмосферы, лазеры создают искусственные звезды, которые служат ориентирами для наземных телескопов. Это позволяет астрономам компенсировать атмосферную турбулентность и получать более четкие изображения неба.

Представители ESO объясняют, что лазерные лучи направлены в противоположные стороны из-за длительной экспозиции, во время которой телескоп менялся для наблюдения за различными целями в небе. Используемые лазеры обеспечивают впечатляющую мощность 22 Вт, что примерно в 4000 раз превышает максимальную мощность лазерной указки.

Новое изображение служит напоминанием о постоянном вращении Земли вокруг своей оси. Хотя мы обычно воспринимаем звезды как отдельные точки света, изображенные здесь звездные следы отражают вращательное движение неба относительно фона звезд.

В заключение, изображение, полученное обсерваторией ESO Паранал, предлагает захватывающий взгляд на завораживающую красоту ночного неба. Используя фотографии с длинной выдержкой и лазерные направляющие звезды, астрономы ориентируются в турбулентной атмосфере Земли, чтобы получить более четкие и четкие изображения нашего небесного окружения.

источники:

– Европейская южная обсерватория (ESO)

– Заявление официальных лиц ESO