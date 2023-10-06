Лазерный гироскоп отслеживает колебания вращения Земли в реальном времени

Исследователи из Германии и Новой Зеландии разработали лазерный гироскоп, который может точно отслеживать колебания вращения Земли практически в реальном времени. Этот метод проще, чем нынешние методы, и может дать представление о явлениях, вызывающих колебания, таких как сдвиги океанских течений.

Вращение Земли испытывает крошечные колебания скорости и направления. Некоторые из этих колебаний хорошо изучены, например, вызванные приливными силами Луны и Солнца. Однако другие, например, связанные с обменом импульсом между твердой Землей и ее окружением, еще недостаточно изучены. Эти эффекты могут возникнуть в результате климатических явлений, таких как Эль-Ниньо, которые меняют океанские течения. Измерение этих колебаний вращения Земли могло бы выявить важные процессы в атмосфере.

Большинство исследований вращения включают объединение данных глобальных спутниковых навигационных систем, радиоастрономических наблюдений и лазерной локации. Однако из-за сложности комбинирования этих методов в день можно проводить только одно измерение.

Команда исследователей из Технического университета Мюнхена создала лазерный гироскоп, который может измерять эти крошечные колебания практически в реальном времени. Их прибор, который может поместиться в большой комнате, состоит из оптической полости, которая направляет свет по квадратному пути. Лазерные лучи направляются вокруг полости в противоположных направлениях, создавая кольцевой лазерный гироскоп. Вращение гироскопа влияет на интерференционную картину, создаваемую объединением двух лучей, что позволяет исследователям измерять колебания вращения Земли.

При разработке лазерного гироскопа команда столкнулась с рядом проблем. Им нужно было убедиться, что он достаточно чувствителен, чтобы разрешать такие незначительные изменения, как 3 части на миллиард скорости вращения Земли. Им также пришлось решить проблемы стабильности и разработать методы исправления ошибок, вызванных различной ориентацией оси вращения Земли.

Исследователи успешно преодолели эти проблемы и теперь могут отслеживать скорость вращения Земли с разрешением всего в несколько миллисекунд в течение 120 дней. Это позволяет им отслеживать изменения продолжительности дня непрерывно и в режиме реального времени. Следующая цель — еще больше повысить стабильность гироскопа, чтобы уловить сезонный эффект передачи импульса.

Это исследование предоставляет новый и более простой метод измерения колебаний вращения Земли, предоставляя ценную информацию о процессах, влияющих на нашу планету и ее атмосферу.

источник:

Nature Photonics