Кольца древних деревьев свидетельствуют о самой сильной солнечной буре за всю историю

Недавнее исследование, проведенное Эдуардом Бардом из Коллеж де Франс, обнаружило доказательства того, что может быть самой мощной солнечной радиационной бурей, когда-либо обнаруженной. Исследовательская группа проанализировала уровни углерода-14 в погребенных соснах и подтвердила источник, используя изотопы бериллия-10, обнаруженные в кернах льда Гренландии. Эти годичные кольца дают ценную информацию о поведении Солнца в далеком прошлом.

Всплеск уровня углерода-14, обнаруженный в погребенных соснах, предполагает существование беспрецедентной солнечной радиационной бури. Солнечные радиационные бури вызываются солнечными вспышками и корональными выбросами массы. Таким образом, интенсивная солнечная радиационная буря указывает на возникновение самого сильного явления космической погоды, зарегистрированного на сегодняшний день.

В дополнение к этой важной находке исследователи также выявили еще одно событие в своих данных по годичным кольцам. Это событие, хотя и не такое экстремальное, как 14,300 100-летний всплеск, длилось примерно 14,000 лет, с 13,900 17 до XNUMX XNUMX лет назад. Команда предполагает, что это событие представляет собой крайний минимум солнечной активности, аналогичный минимуму Маундера, наблюдавшемуся в XNUMX веке.

Считается, что повышение уровня углерода-14 в эти периоды является результатом менее активного солнечного магнитного поля, пропускающего в Солнечную систему больше высокоэнергетических галактических космических лучей. Когда эти космические лучи взаимодействуют с атмосферой Земли, они вызывают реакции, аналогичные солнечным космическим лучам.

Это исследование подчеркивает важность использования данных годичных колец в сочетании с ледяными кернами для лучшего понимания солнечной активности на протяжении всей истории. Хотя прямые инструментальные измерения солнечной активности стали доступны только с 17 века, годичные кольца и ледяные керны дают ценную информацию о поведении Солнца в более отдаленном прошлом.

источники:

- Пресс-релиз Университета Лидса

– Исследование под руководством Эдуарда Барда из Коллеж де Франс.