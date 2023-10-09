Кольца древних деревьев свидетельствуют о катастрофической солнечной буре

Ученые обнаружили свидетельства мощной солнечной бури, которая произошла 14,300 XNUMX лет назад и стала крупнейшей известной солнечной бурей в истории. Анализируя годичные кольца во французских Альпах, международная группа ученых заметила резкий скачок уровня радиоуглерода, который, как было установлено, был вызван солнечной бурей. Этот вывод вызывает обеспокоенность по поводу потенциальных последствий подобного события в наше время, поскольку оно может иметь разрушительные последствия для нашего технологически зависимого общества.

Исследователи предупреждают, что сегодняшняя солнечная буря такой силы может привести к потере телекоммуникаций и спутниковых систем, а также к повсеместным отключениям электроэнергии в сетях. Финансовые затраты на такое мероприятие будут значительными и достигнут миллиардов долларов. Поэтому понимание и подготовка к таким штормам имеют решающее значение для защиты нашей глобальной коммуникационной и энергетической инфраструктуры.

Исследование, опубликованное в журнале The Royal Society’s Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, проливает новый свет на экстремальное поведение Солнца и риски, которые оно представляет для Земли. Исследователи проанализировали субископаемые деревья из реки Друзе в Южных Французских Альпах, где они обнаружили всплеск радиоуглерода, указывающий на возникновение солнечной бури. Сравнивая этот всплеск с измерениями содержания бериллия, обнаруженного в ледяных кернах Гренландии, команда подтвердила, что всплеск действительно был вызван мощной солнечной бурей.

Ученые подчеркивают необходимость дальнейшего изучения солнечных бурь и их потенциальных последствий, чтобы повысить устойчивость наших коммуникационных и энергетических систем. Они подчеркивают, что подобные события в будущем могут иметь катастрофические последствия, и крайне важно быть готовыми и защитить нашу инфраструктуру от потенциального ущерба. Открытие крупнейшей известной солнечной бури в истории служит напоминанием о нашем ограниченном понимании поведения Солнца и опасностей, которые оно представляет для общества на Земле.

Определения:

– Радиоуглерод: радиоактивный изотоп углерода, который используется для определения возраста древних артефактов и материалов.

– Солнечная буря: событие, вызванное возмущениями на поверхности Солнца, которые выбрасывают огромное количество энергии и частиц в космос.

– Субфоссилии: остатки организма, не завершившего процесс окаменения.

– Бериллий: химический элемент, часто используемый в исследованиях для анализа изменений окружающей среды и климата.

– Гренландские ледяные керны: цилиндры льда, пробуренные из полярных ледяных шапок Гренландии, которые предоставляют ценную информацию о прошлом климате Земли.

Источники: Философские труды Королевского общества A: Математические, физические и инженерные науки.