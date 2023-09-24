Капсула НАСА с крупнейшими образцами астероидов успешно приземлилась в пустыне штата Юта

Космическая капсула НАСА с крупнейшими образцами почвы, когда-либо собранными с поверхности астероида, успешно приземлилась в пустыне Юты. Космический корабль «Осирис-Рекс» выпустил капсулу с образцом во время облета Земли, а затем спустился с парашютом на отдаленные просторы военной земли. Спасательная группа подтвердила, что капсула цела и не повреждена.

Образцы, собранные с богатого углеродом астероида Бенну, представляют собой самый крупный улов астероидного материала за пределами Луны. По оценкам ученых, капсула вмещает как минимум чашку щебня. Данные, полученные из этих образцов, будут способствовать усилиям по пониманию и отклонению потенциально опасных астероидов в будущем. Ожидается, что Бенну, классифицированный как «околоземный объект», приблизится к Земле в опасной близости в 2182 году.

Корабль-носитель «Осирис-Рекс» приступил к выполнению своей миссии в 2016 году и через два года достиг Бенну. В 2020 году с помощью вакуума он собрал обломки небольшого округлого космического камня. Пролетев 6.2 миллиарда километров, космический корабль вернулся на Землю с капсулой с образцом.

НАСА планирует перевезти образцы в новую лабораторию Космического центра Джонсона в Хьюстоне, где они будут изучаться вместе с лунными камнями, собранными астронавтами Аполлона. Открытие контейнера в Хьюстоне покажет истинный размер образцов, поскольку ученые не уверены в точном количестве, хранящемся внутри.

Ожидается, что сохранившиеся строительные блоки из образцов астероидов дадут ценную информацию о формировании Земли и самой жизни. Япония — единственная страна, которая успешно привезла образцы астероидов, собрав около чайной ложки материала за две миссии.

В целом, успешная посадка капсулы НАСА знаменует собой историческое достижение в освоении космоса, приближая нас к пониманию загадок нашей Солнечной системы и уменьшая потенциальную астероидную угрозу.

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