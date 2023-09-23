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Наука

Самый большой образец астероида, когда-либо собранный, возвращается на Землю

ByРоберт Эндрю

сентябрь 23, 2023
Самый большой образец астероида, когда-либо собранный, возвращается на Землю

Куски астероида, которые могли бы дать ценную информацию о первых днях существования нашей Солнечной системы и происхождении воды на Земле, приземлятся в пустыне Юты. Это кульминация миссии НАСА OSIRIS-REx, целью которой было собрать значительный образец камней и пыли с околоземного астероида Бенну. Космический корабль успешно получил образец в 2020 году и в воскресенье выпустит капсулу с образцом.

Собранный образец позволит ученым взглянуть на состав материалов, присутствовавших во время формирования нашей Солнечной системы. Исследователи полагают, что астероиды, подобные Бенну, остались относительно неизменными с первых дней нашего космического соседства. Обнаруженные породы будут изучены, чтобы предоставить информацию для будущих исследований и пролить свет на то, как астероиды могли способствовать образованию скалистых частей Земли, а также доставке воды на нашу планету.

Контейнер с образцом весом около 250 граммов опустится на Землю со скоростью около 27,000 5,000 миль в час. При входе в атмосферу Земли он встретит температуру около XNUMX градусов по Фаренгейту. Капсула оснащена тепловым экраном, защищающим образец от возгорания. Ожидается, что после раскрытия парашютов для замедления спуска капсула мягко приземлится в штате Юта.

После приземления будут приняты меры предосторожности, чтобы гарантировать, что образец останется незагрязненным. Как только эти процедуры будут завершены, образец будет доставлен в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где он будет представлен публике в октябре. Миссия может иметь значение для будущих исследований астероидов и возможности использования астероидов в качестве ресурсов.

Источники: Phys.org, Bloomberg.

By Роберт Эндрю

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