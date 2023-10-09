В скоплении галактик Abell 514 обнаружен крупномасштабный изогнутый радиоджет

Команда астрономов из Университета Йонсей в Сеуле, Южная Корея, сделала потрясающее открытие в скоплении галактик Abell 514. С помощью модернизированного гигантского метрового радиотелескопа (uGMRT) исследователи наблюдали низкочастотное радиоизлучение и обнаружили крупномасштабное погнутый радиоджет.

Скопления галактик представляют собой огромные структуры, состоящие из тысяч галактик, удерживаемых вместе гравитацией. Понимание формирования и эволюции этих скоплений может дать ценную информацию о крупномасштабной структуре Вселенной. Abell 514 — сливающееся скопление галактик с массой около 300 триллионов солнечных масс и красным смещением 0.07.

Команда провела радионаблюдения за Abell 514, используя uGMRT в трех диапазонах частот. Они обнаружили, что радиоизлучение одной из радиогалактик скопления, PKS 0446-20, исходит из активного ядра галактики (АЯГ) и распространяется к южной периферии скопления. Изогнутая струя простирается на расстояние около 2.3 миллиона световых лет.

Наблюдения также выявили интересные структуры внутри скопления. Два радиодоля PKS 0446-20 соединены структурой длиной 1,300 световых лет с севера на юг, известной как «мост». От южного конца моста к центру скопления тянется вогнутая дуга длиной 1,000 световых лет. Восточный конец дуги, кажется, касается северного конца хвоста длиной 1,300 световых лет.

Исследователи также обнаружили неоднородность поверхностной яркости рентгеновских лучей и высокую поляризацию в месте расширенного радиоизлучения Abell 514. Они связывают это открытие с перераспределением струйной плазмы вдоль холодного фронта недавнего слияния кластеров. По мнению команды, это перераспределение происходит, когда пассивный плазменный пузырь, инжектированный во время внеосевого слияния кластеров, тянется вдоль холодного фронта падающего кластера.

Это исследование дает ценную информацию о радиоизлучении и структурных особенностях скоплений галактик. Дальнейшие исследования и анализ помогут углубить наше понимание этих явлений и их последствий для формирования и эволюции крупномасштабных структур во Вселенной.

Источник: arXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2310.00914)

Цитата: «Крупномасштабный изогнутый радиоджет обнаружен в скоплении галактик Abell 514» (2023 октября 9 г.). Получено 9 октября 2023 г. из [Исходный URL]