Спутник связи BlueWalker 3 угрожает астрономическим наблюдениям

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что BlueWalker 3, прототип спутника, запущенный техасским стартапом AST SpaceMobile, вызывает беспокойство у астрономов. Спутник, который является частью более масштабного плана по установке вышек сотовой связи в космосе, уже подрывает наземные наблюдения за Вселенной.

BlueWalker 3 — первый из почти 100 спутников, которые составят орбитальную группировку. В исследовании были собраны наблюдения профессиональных астрономов и любителей со всего мира, и было обнаружено, что спутник выглядел столь же ярким, как две из десяти самых ярких звезд ночного неба. Одна из самых больших проблем заключается в том, что эти спутники отражают солнечный свет обратно на Землю, что потенциально может вызвать полосы на астрономических изображениях и помешать научным данным. Они также могут создавать помехи радиоастрономии, влияя на широкополосные приемники и близлежащие защищенные радиоастрономические диапазоны.

Другие компании, такие как SpaceX, Amazon и OneWeb, также запускают большое количество спутников на низкую околоземную орбиту. Эта тенденция к увеличению размеров и яркости спутников представляет собой серьезную угрозу астрономической видимости. Текущие рекомендации Международного астрономического союза (МАС) по смягчению влияния спутников на видимость не выполняются этими спутниками.

Хотя в настоящее время не существует официальных правил относительно яркости спутников, такие компании, как SpaceX, ведут переговоры с МАС о решении этой проблемы. AST SpaceMobile, компания, стоящая за BlueWalker 3, также работает с НАСА и астрономическими группами над поиском способов смягчения воздействия спутника на астрономические наблюдения. Они изучают потенциальные оперативные вмешательства, избегают передач в чувствительных зонах и используют маневры полета, чтобы уменьшить яркость спутника.

Авторы исследования рекомендуют учитывать влияние спутников на астрономию в процессе получения разрешения на их запуск. Крайне важно найти баланс между преимуществами спутниковой связи и сохранением астрономических наблюдений.