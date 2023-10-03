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Новое исследование предполагает общее происхождение курганов на объекте пояса Койпера Аррокот

ByМамфо Брешиа

Октябрь 3, 2023
Новое исследование предполагает общее происхождение курганов на объекте пояса Койпера Аррокот

Недавнее исследование, проведенное ученым-планетологом Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) доктором Аланом Стерном, показало, что большие курганы на объекте Аррокот из пояса Койпера имеют общее происхождение. Эти курганы длиной около 5 километров доминируют над большей долей Аррокота.

Исследование, проведенное SwRI, предполагает, что эти курганы могут служить «строительными блоками» для дальнейших исследований моделей формирования планетезималей. Доктор Алан Стерн представил эти результаты на ежегодном собрании Отделения планетарных наук Американского астрономического общества в Сан-Антонио.

В 2019 году космический корабль НАСА «Новые горизонты» совершил близкий облет Аррокота, предоставив ценные данные для этого исследования. Используя эти данные, доктор Стерн и его команда определили 12 курганов на большей доле Аррокота, известной как Вену.

Открытие общего происхождения этих курганов дает представление о формировании и эволюции объектов пояса Койпера. Пояс Койпера — область Солнечной системы, расположенная за орбитой Нептуна и являющаяся домом для множества небольших небесных тел.

Понимание формирования объектов в поясе Койпера может пролить свет на ранние этапы развития нашей Солнечной системы и процессы, которые ее сформировали. Результаты исследования могут стать основой для будущих исследований формирования планетезималей и помочь усовершенствовать существующие модели.

Это исследование было опубликовано в журнале Planetary Science Journal, рецензируемом издании, посвященном углублению понимания планетарной науки.

источники:
– Юго-Западный научно-исследовательский институт (SwRI)
- 55-е ежегодное собрание Отдела планетарных наук (DPS) Американского астрономического общества.
- Планетарный научный журнал

By Мамфо Брешиа

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