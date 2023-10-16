Рик Фокс, легенда НБА «Лейкерс», ставший актером, стал генеральным директором и соучредителем стартапа по производству экологически чистых строительных материалов Partanna. Компания разработала альтернативный бетон, который может улавливать углекислый газ (CO2) из ​​воздуха, предлагая решение проблемы значительных выбросов парниковых газов, связанных с традиционным производством бетона. Новый материал, изготовленный из рассола опреснительных установок и шлака, побочного продукта производства стали, устраняет необходимость в углеродоемком цементе. Смесь Партанны может отверждаться при температуре окружающей среды, что снижает потребление энергии при производстве. Связующие ингредиенты материала поглощают CO2 из воздуха и удерживают его внутри материала даже после разрушения конструкции.

Первый дом, построенный из альтернативного бетона Партанны, был представлен на Багамах, и компания планирует построить еще 999 домов. Багамские Острова, серьезно пострадавшие от урагана Дориан в 2019 году, в партнерстве с Партанной построят 1,000 домов с использованием углеродно-отрицательного материала. Ожидается, что строительство этих домов значительно сократит загрязнение окружающей среды от строительной отрасли. Партанна утверждает, что ее материал улавливает столько же CO2, сколько 5,200 взрослых деревьев в год, что делает его привлекательным вариантом для усилий по сокращению выбросов углекислого газа.

Хотя использование деревьев для подсчета углерода подверглось критике из-за проблем с проверкой, Партанна утверждает, что ее способность улавливать CO2 более поддается количественной оценке. Компания заключила партнерские отношения с организацией Verra, сертифицирующей углеродные кредиты, для проверки своих углеродных кредитов. Однако эксперты призывают компанию поделиться своими данными, чтобы можно было провести комплексную оценку ее воздействия на окружающую среду и масштабируемости. Другие компании и организации также работают над устойчивыми альтернативами традиционному бетону, что указывает на растущий интерес к снижению воздействия строительной отрасли на окружающую среду.

источники:

Грани: https://www.theverge.com/2022/7/26/23280045/rick-fox-sustainable-concrete-startup-partanna-carbon-negative