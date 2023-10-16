CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Стартап Рика Фокса Partanna представляет экологичный бетонный дом на Багамах

ByМамфо Брешиа

Октябрь 16, 2023
Стартап Рика Фокса Partanna представляет экологичный бетонный дом на Багамах

Бывшая звезда НБА Лейкерс, ставший актером, Рик Фокс отправился в мир экологически чистых строительных материалов в качестве генерального директора и соучредителя Partanna, стартапа, призванного произвести революцию в бетонной промышленности. Недавно компания представила свой первый дом на Багамах, построенный с использованием инновационного альтернативного бетона, способного улавливать и улавливать углекислый газ (CO2) из ​​воздуха. Цель состоит в том, чтобы построить еще 999 домов с использованием этого экологически чистого материала с целью снижения загрязнения окружающей среды в результате строительства и борьбы с изменением климата.

Производство традиционного бетона уже давно признано значительным источником выбросов парниковых газов. В частности, на цемент приходится более 8% мировых выбросов CO2. Вдохновленный разрушениями, вызванными ураганом Дориан на Багамах в 2019 году, Рик Фокс искал инновационные решения для устранения последствий изменения климата. Объединившись с учеными-материаловедами, он разработал бетонную смесь, которая устраняет необходимость в углеродоемком цементе. Вместо этого используются рассолы опреснительных установок и побочный продукт производства стали, называемый шлаком. За счет удаления цемента бетон Партанны значительно снижает выбросы CO2.

В отличие от традиционного бетона, альтернативный бетон, разработанный Partanna, затвердевает при температуре окружающей среды, требуя меньше энергии. Он также содержит связующие ингредиенты, которые поглощают CO2 из воздуха и удерживают его внутри материала. Даже если конструкция, сделанная из этого бетона, в конечном итоге будет снесена, уловленный CO2 останется внутри материала, что позволит повторно использовать его в качестве заполнителя для производства более экологичного бетона. Партанна называет свой бетон «углеродно-отрицательным», утверждая, что недавно построенный дом площадью 1,250 квадратных футов улавливает столько же CO2, сколько 5,200 взрослых деревьев в год.

Чтобы обеспечить доверие, Partanna получила сертификат от Verra, ведущего органа по сертификации углеродных кредитов. Однако компания должна прозрачно делиться своими данными и пройти комплексный анализ общего воздействия на окружающую среду, чтобы оценить масштабируемость своего подхода. Хотя Partanna не одинока в своем стремлении к созданию экологически чистых строительных материалов: другие игроки, такие как Microsoft, тестируют низкоуглеродистый бетон для своих центров обработки данных, Partanna считает, что ее материал имеет преимущество из-за использования рассола и способности укрепляться под воздействием морской воды. . Это делает его особенно подходящим для уязвимых низменных островов Багамских островов, которые сталкиваются с растущим риском штормов и повышения уровня моря.

Партанна в партнерстве с правительством Багамских островов построила 1,000 домов, начиная с 29 домов, запланированных на следующий год. Эти дома станут частью программы, которая помогает начинающим домовладельцам и продвигает методы устойчивого строительства. Благодаря таким инициативам, как инициатива Партанны, строительная отрасль может внести свой вклад в борьбу с изменением климата, создавая при этом устойчивые и устойчивые сообщества.

источники:
– Жюстин Кальма, The Verge

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Кристаллы кварца обнаружены в атмосфере экзопланеты

Октябрь 18, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Солнечная буря угрожает Земле из-за приближения массивного корониального выброса массы

Октябрь 18, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Использование теоремы 350-летней давности для открытия новых идей о свете

Октябрь 18, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Кристаллы кварца обнаружены в атмосфере экзопланеты

Октябрь 18, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Солнечная буря угрожает Земле из-за приближения массивного корониального выброса массы

Октябрь 18, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Использование теоремы 350-летней давности для открытия новых идей о свете

Октябрь 18, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

НАСА предоставило подробную информацию о близком сближении астероида 2023 TK15

Октябрь 18, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев