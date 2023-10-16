Стартап Рика Фокса Partanna представляет экологичный бетонный дом на Багамах

Бывшая звезда НБА Лейкерс, ставший актером, Рик Фокс отправился в мир экологически чистых строительных материалов в качестве генерального директора и соучредителя Partanna, стартапа, призванного произвести революцию в бетонной промышленности. Недавно компания представила свой первый дом на Багамах, построенный с использованием инновационного альтернативного бетона, способного улавливать и улавливать углекислый газ (CO2) из ​​воздуха. Цель состоит в том, чтобы построить еще 999 домов с использованием этого экологически чистого материала с целью снижения загрязнения окружающей среды в результате строительства и борьбы с изменением климата.

Производство традиционного бетона уже давно признано значительным источником выбросов парниковых газов. В частности, на цемент приходится более 8% мировых выбросов CO2. Вдохновленный разрушениями, вызванными ураганом Дориан на Багамах в 2019 году, Рик Фокс искал инновационные решения для устранения последствий изменения климата. Объединившись с учеными-материаловедами, он разработал бетонную смесь, которая устраняет необходимость в углеродоемком цементе. Вместо этого используются рассолы опреснительных установок и побочный продукт производства стали, называемый шлаком. За счет удаления цемента бетон Партанны значительно снижает выбросы CO2.

В отличие от традиционного бетона, альтернативный бетон, разработанный Partanna, затвердевает при температуре окружающей среды, требуя меньше энергии. Он также содержит связующие ингредиенты, которые поглощают CO2 из воздуха и удерживают его внутри материала. Даже если конструкция, сделанная из этого бетона, в конечном итоге будет снесена, уловленный CO2 останется внутри материала, что позволит повторно использовать его в качестве заполнителя для производства более экологичного бетона. Партанна называет свой бетон «углеродно-отрицательным», утверждая, что недавно построенный дом площадью 1,250 квадратных футов улавливает столько же CO2, сколько 5,200 взрослых деревьев в год.

Чтобы обеспечить доверие, Partanna получила сертификат от Verra, ведущего органа по сертификации углеродных кредитов. Однако компания должна прозрачно делиться своими данными и пройти комплексный анализ общего воздействия на окружающую среду, чтобы оценить масштабируемость своего подхода. Хотя Partanna не одинока в своем стремлении к созданию экологически чистых строительных материалов: другие игроки, такие как Microsoft, тестируют низкоуглеродистый бетон для своих центров обработки данных, Partanna считает, что ее материал имеет преимущество из-за использования рассола и способности укрепляться под воздействием морской воды. . Это делает его особенно подходящим для уязвимых низменных островов Багамских островов, которые сталкиваются с растущим риском штормов и повышения уровня моря.

Партанна в партнерстве с правительством Багамских островов построила 1,000 домов, начиная с 29 домов, запланированных на следующий год. Эти дома станут частью программы, которая помогает начинающим домовладельцам и продвигает методы устойчивого строительства. Благодаря таким инициативам, как инициатива Партанны, строительная отрасль может внести свой вклад в борьбу с изменением климата, создавая при этом устойчивые и устойчивые сообщества.

источники:

– Жюстин Кальма, The Verge