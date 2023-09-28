Новый отчет НАСА показывает быстро погружающиеся горячие точки в Нью-Йорке

Недавний отчет НАСА выявил несколько мест в Нью-Йорке, которые тонут быстрее, чем остальная часть города. Исследование, проведенное исследователями из Лаборатории реактивного движения НАСА и Университета Рутгерса, показало, что аэропорт Ла-Гуардия, стадион Артура Эша и некоторые районы Кони-Айленда испытывают наиболее быстрое затопление.

Согласно отчету, с 3.7 по 4.6 год взлетно-посадочные полосы Ла-Гуардии и стадион Артура Эша опускались со скоростью 2016 и 2023 мм в год соответственно. Это вдвое превышает среднюю скорость опускания в 1.6 мм в год, наблюдаемую в остальной части города. .

Ученые выразили обеспокоенность по поводу потенциальной опасности, которую представляет это затопление, особенно в сочетании с повышением уровня моря. Сочетание опускающейся земли и повышения уровня моря может привести к катастрофическим последствиям во время мощных штормов, таких как ураган «Сэнди».

Помимо Ла-Гуардии и Артура Эша, исследование также выявило, что межштатная автомагистраль 78 и шоссе 440 находятся под водой с более высокой скоростью по сравнению с остальной частью города. Другие места, где погружение происходит быстрее, включают Кони-Айленд, Гавернорс-Айленд, районы Статен-Айленда, такие как Мидленд и Саут-Бич, а также прибрежный район Арверн у моря в южном Квинсе.

Исследователи отметили, что «Ла-Гуардия» и стадион «Артур Эш» были построены на месте бывшей свалки, что может объяснить их быстрое затопление. Ведущий автор исследования Бретт Баззанг подчеркнул важность использования этих данных для разработки эффективных стратегий предотвращения будущих наводнений.

Отчет основан на предыдущих выводах Геологической службы США, которые предположили, что Нью-Йорк медленно погружался под тяжестью своих зданий. Совместное воздействие опускания суши и повышения уровня моря представляет собой постоянную проблему для города в защите прибрежного населения и инфраструктуры.

Источники: Science.org, Washington Post.