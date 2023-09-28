Затопление Нью-Йорка: исследование выявило районы, которые погружаются быстрее всего

Недавнее исследование, проведенное Лабораторией реактивного движения НАСА и Университетом Рутгерса, выявило регионы в агломерации Нью-Йорка, которые тонут быстрее всего. В исследовании использовался интерферометрический радар с синтезированной апертурой (InSAR) и Глобальная навигационная спутниковая система для определения «горячих точек» опускающейся суши.

Исследователи обнаружили, что Нью-Йорк тонет со скоростью примерно 1.6 миллиметра в год. Районами, в которых наблюдалось наиболее быстрое вертикальное движение земли, были аэропорт Ла-Гуардия и стадион Артура Эша, оба расположены в Квинсе. Фактически, проседающая земля под стадионом Артура Эша потребовала установки легкой тканевой крыши, поскольку она не могла выдержать обычно построенную крышу.

Шоссе 440 и межштатная автомагистраль 78 за пределами Нью-Йорка также были идентифицированы как погружающиеся быстрее, чем прилегающие районы. Опускание объясняется геологическим процессом, называемым ледниковой изостатической корректировкой, который происходит, когда земля, подавленная таянием ледяной шапки тысячи лет назад, поднимается вверх, а затем со временем опускается обратно.

Исследования показывают, что удаление воды из подземных водоносных горизонтов может способствовать усилению опускания. Интересно отметить, что все выявленные горячие точки затопления ранее использовались как свалки.

Хотя затопление этих территорий не вызвано напрямую изменением климата, ожидается, что они будут более уязвимы к будущим наводнениям из-за повышения уровня моря. С другой стороны, исследование также выявило области поднятия, такие как Ньютон-Крик в Восточном Вильямсбурге, где проект по удалению загрязнения из водоносного горизонта ручья коррелирует с поднятием суши.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить точные причины возникновения этих поднятых областей. Тем не менее, это исследование дает ценную информацию о динамике опускания и подъема земель в мегаполисе Нью-Йорка.

источники:

– Лаборатория реактивного движения НАСА

– Факультет наук о Земле и планетах Университета Рутгерса

- ABC News