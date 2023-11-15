Корейский научно-исследовательский институт электротехнологии (KERI) добился значительных успехов в борьбе с воздействием на окружающую среду гексафторида серы (SF6), вредного изолирующего газа, широко используемого в области энергетического оборудования. Инновационное решение KERI представляет собой «K6», экологически чистую альтернативу SF6, которая демонстрирует низкий потенциал глобального потепления и нетоксична.

Элегаз зарекомендовал себя как превосходный изолирующий газ с превосходными способностями гашения дуги. Однако его потенциал глобального потепления в 6 23,500 раз выше, чем у углекислого газа. Кроме того, SF6 остается в атмосфере до 3,200 лет, усугубляя экологические последствия.

Признавая острую необходимость в устойчивой альтернативе, KERI приступила к разработке экологически чистого газа, который мог бы заменить SF6. Хотя во всем мире предпринимаются усилия по поиску замены, успех KERI создает новый прецедент в этой области. Разработка такого газа представляла собой уникальные проблемы из-за различных правил использования химикатов в разных странах и чувствительной природы вещества. Частные компании часто сталкивались с препятствиями с точки зрения затрат, времени и вероятности неудачи.

Исследовательские усилия KERI завершились созданием K6, изолирующего газа, который имеет потенциал глобального потепления менее 1 и не содержит токсичных ингредиентов. Оптимальная температура кипения (-26°C) позволяет применять его в различных областях, что делает его очень универсальным. K6 уже успешно применяется в выключателях передачи сверхвысокого напряжения, пройдя строгие стандарты испытаний, установленные Международной электротехнической комиссией (IEC).

Воздействие K6 выходит за рамки экологических преимуществ, которые он предлагает. Поскольку Южная Корея занимает видное место в мировой индустрии энергетических устройств, ожидается, что разработка K6 будет иметь значительные экономические и промышленные последствия. KERI планирует и дальше применять K6 в ряде силовых устройств, включая трансформаторы и переключатели, что будет способствовать общему сокращению выбросов парниковых газов и стимулированию усилий по смягчению последствий изменения климата.

Планируя коммерциализацию и передачу технологий корейским компаниям по производству энергетического оборудования, KERI стремится повысить конкурентоспособность отечественной промышленности по производству энергетического оборудования. Устанавливая четкие стандарты проектирования и способствуя широкому использованию экологически чистого газа, приверженность KERI сотрудничеству с отраслевыми партнерами будет формировать более устойчивое будущее.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое К6?

K6 — экологически чистый изолирующий газ, разработанный Корейским научно-исследовательским институтом электротехнологий (KERI). Он предназначен для замены гексафторида серы (SF6) в энергетическом оборудовании, предлагая устойчивую альтернативу с низким потенциалом глобального потепления и нетоксичными свойствами.

2. Почему SF6 вреден для окружающей среды?

Потенциал глобального потепления SF6 в 23,500 3,200 раз выше, чем у углекислого газа, и может оставаться в атмосфере до XNUMX лет. Его широкое использование в области энергетического оборудования вносит значительный вклад в выбросы парниковых газов и изменение климата.

3. Чем K6 отличается от SF6 с точки зрения производительности?

K6 демонстрирует отличные изоляционные свойства и превосходит другие газы по эффективности гашения дуги. Его общее воздействие на окружающую среду значительно ниже, чем у SF6, что делает его лучшим выбором для силовых устройств.

4. Каковы проблемы при разработке альтернативы SF6?

Разработка альтернативы SF6 сопряжена с трудностями из-за различных правил, судебных разбирательств, требований к затратам и времени, а также сложности анализа газовых материалов. KERI преодолела эти препятствия благодаря целенаправленным исследовательским усилиям.

5. Какие планы на будущее у K6?

KERI стремится применять K6 в различных силовых устройствах, включая выключатели, трансформаторы и выключатели, от распределения до передачи. Институт планирует коммерциализировать K6 путем передачи технологии корейским компаниям по производству энергетического оборудования, что в конечном итоге повысит конкурентоспособность отечественной промышленности.