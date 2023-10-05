Ким Кардашьян и другие знаменитости используют кошачий вокал, показало исследование

Новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что Ким Кардашьян и другие знаменитости часто используют особый голос, похожий на кошачье мурлыканье. Эта техника разговора известна как вокальная жарка.

Исследователи определили три голосовых регистра, которые люди обычно используют для общения. Эти регистры производятся воздухом, проходящим через голосовые связки гортани. Три наиболее часто используемых регистра — это вокал, грудь и фальцет.

Грудной регистр — это то, что мы обычно используем, когда говорим нормально, а фальцет представляет собой более высокую частоту. С другой стороны, вокал производит более низкий частотный диапазон, чем грудной регистр. Такие знаменитости, как Ким Кардашьян, Кэти Перри и Пэрис Хилтон, известны тем, что используют вокал в своей речи. Интересно, что кошки также используют голосовые сигналы, когда мурлычут, что еще больше устанавливает связь между ними.

Исследование показало, что у кошек есть уникальная подушечка в голосовых связках, которая, вероятно, объясняет их способность издавать низкочастотные звуки. Кристиан Т. Хербст, ведущий автор исследования, объяснил, что этот коврик позволяет мелким животным, таким как кошки, воспроизводить невероятно низкие частоты, ниже тех, которые могут генерироваться человеческими голосами.

Однако важно отметить, что другое исследование, опубликованное в журнале «Голос», выявило негативное восприятие женщин, которые говорят с резким голосом. Женщины с громким голосом считались менее умными и привлекательными. Такое восприятие потенциально связано с тем фактом, что вокал снижает высоту женского голоса, что может сделать его звучание более мужественным. Авторы исследования предположили, что люди могут переносить низкие частоты, связанные с вокалом мужчин-говорящих, потому что это более распространенный контекст, в котором мы сталкиваемся с ними.

В заключение, это исследование проливает свет на вокальные техники, используемые знаменитостями, и их сходство со звуками, издаваемыми кошками. Хотя вокал может быть популярен среди некоторых людей, важно осознавать, какое потенциальное влияние он может оказать на восприятие и социальные суждения.

Определения:

– Вокальная речь: техника речи, характеризующаяся низкочастотным регистром, вырабатываемым гортанью.

– Голосовые регистры: различные диапазоны частот, в которых люди производят вокальные звуки.

– Гортань: также известная как голосовой ящик, она содержит голосовые связки, которые производят звук.

– Грудной регистр: голосовой регистр, обычно используемый для нормальной речи.

– Фальцет: голосовой регистр, характеризующийся более высокой частотой, чем грудной регистр.

источники:

– Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

– Исследование опубликовано в Journal of Voice.