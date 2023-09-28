Горбатые киты участвуют в «келпинге» глобального явления

Новое исследование показало, что поведение горбатых китов, известное как «ламинирование», более распространено, чем считалось ранее, и представляет собой «глобальное явление». Келпинг, при котором горбатые киты резвятся в водорослях, впервые наблюдался в 2007 году, но ученые описали его лишь как отдельные случаи. Однако недавнее исследование показало, что горбатые по всему миру наслаждаются лаской листьев морских водорослей на своей коже как формой игры и потенциально успокаивающим скрабом для тела.

В ходе исследования было изучено 95 сообщений в социальных сетях, документирующих бурение горбатых китов в северо-восточной части Тихого океана, Северной Атлантике и побережьях Австралии. Вопреки термину «келинг», горбатые киты взаимодействуют с разными видами морских водорослей и не особенно разборчивы. Они играют и взаимодействуют с любыми водорослями, доступными в регионе.

Горбатые киты, киты-фильтраторы, принадлежащие к группе усатых китов, часто взаимодействуют с объектами в своей океанской среде обитания. Помимо морских водорослей, они также играют с бревнами, корягами, рыболовными снастями и медузами. Морские водоросли мягкие и приятные на ощупь, а у горбатых на челюстях и вокруг головы есть чувствительные волоски, которые можно стимулировать, когда они касаются водорослей.

У ламинарии есть потенциальная терапевтическая польза, поскольку она может помочь горбатым избавиться от паразитов и бактерий, которые колонизируют их кожу. Считается, что морские водоросли обладают противомикробными свойствами, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, применимо ли это к существам, которые путешествуют автостопом на китах. Горбатые киты иногда кусают морские водоросли и утаскивают их под воду, что может служить для очистки внутренней части рта. Тем не менее, паразиты могут воспользоваться участками морских водорослей, чтобы зацепиться за них и перепрыгнуть через них, когда киты придут почиститься.

Игра в зарослях морских водорослей также может улучшить обучение и укрепить социальные связи между китами, способствуя координации, мобильности и получению удовольствия. Однако изменение климата представляет угрозу такому поведению, поскольку меняет распространение морских водорослей, особенно ламинарии. Потепление океанов и увеличение количества видов, питающихся водорослями, таких как морские ежи, могут негативно повлиять на леса водорослей.

Это исследование проливает свет на поведение горбатых китов и подчеркивает важность понимания их взаимодействия с окружающей средой для их сохранения и благополучия.

источники:

– Ведущий автор исследования Олаф Мейнеке, научный сотрудник Центра прибрежных и морских исследований Университета Гриффита в Квинсленде, Австралия.

- Журнал морской науки и техники