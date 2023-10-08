Взгляд на космическую паутину: картирование крупнейших структур Вселенной

Ученые уже давно очарованы космической паутиной, сложной сетью галактических нитей, которые составляют основу наблюдаемой Вселенной. Эти волокна, состоящие из гравитационно связанных сверхскоплений, создают каркас, на котором располагаются галактики. Однако сама космическая паутина осталась неуловимой, невидимой на оптических частотах.

Сделав революционное открытие, исследователи успешно сфотографировали космическую паутину с помощью специально разработанного инструмента под названием Keck Cosmic Web Imager (KCWI). Сосредоточив внимание на газообразном водороде, основном компоненте космической паутины и самом нетронутом материале, способствующем образованию звезд, ученые смогли обнаружить нити.

Процесс визуализации основывался на спектрометрах, которые отслеживали альфа-линию Лаймана, самую сильную линию излучения газообразного водорода. Зафиксировав это излучение, исследователи смогли визуализировать невидимые структуры космической паутины.

Ведущий автор Кристофер Мартин объясняет: «До этого последнего открытия мы видели нитевидные структуры под фонарным столбом. Теперь мы можем видеть их без лампы. Космическая паутина описывает архитектуру нашей Вселенной. Именно здесь находится большая часть обычной материи в нашей галактике, и она напрямую прослеживает местоположение темной материи».

Составление карты космической паутины не только проливает свет на распределение и концентрацию темной материи, но и дает ценную информацию о природе этого загадочного вещества, составляющего большую часть Вселенной. Результаты, опубликованные в журнале Nature Astronomy, знаменуют собой значительный прогресс в нашем понимании крупнейших структур во Вселенной.

Дальнейшие исследования и картографические усилия не только углубят наше понимание космической паутины, но и откроют тайны темной материи, приближая нас к разгадке загадок нашей огромной Вселенной.

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