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Наука

Камера Keck Cosmic Web Imager раскрывает скрытую структуру космической паутины

ByВики Ставропулу

сентябрь 28, 2023
Камера Keck Cosmic Web Imager раскрывает скрытую структуру космической паутины

Устройство Keck Cosmic Web Imager (KCWI), разработанное профессором физики Эдварда К. Стоуна из Калифорнийского технологического института Кристофером Мартином и его командой, сделало новаторское открытие, непосредственно визуализировав неуловимую космическую паутину. Космическая паутина состоит из слабых нитей, которые соединяют галактики на огромном пространстве космоса и действуют как потоки газа, снабжающие галактики материалом, необходимым для формирования звезд.

Хотя астрономам было известно о космической паутине уже много лет, наблюдать ее напрямую было сложно, особенно в темных регионах космоса. Однако инструмент KCWI, расположенный в обсерватории В.М. Кека на Гавайях, успешно зафиксировал свет, излучаемый из скрытых областей космической паутины.

Ранее Мартин и его команда использовали прототип инструмента под названием Cosmic Web Imager для наблюдения за нитью, освещаемой близлежащим квазаром. Однако это последнее открытие позволяет им наблюдать космическую паутину без необходимости внешнего освещения.

Новообретенная способность напрямую отображать космическую паутину предоставляет астрономам ценную информацию, необходимую для понимания формирования и эволюции галактик. Кроме того, это позволяет исследователям составить карту распределения темной материи, загадочного вещества, составляющего значительную часть Вселенной.

Космическая паутина играет важную роль в формировании структуры Вселенной и содержит большую часть обычной материи в нашей галактике. Раскрывая его скрытую структуру, астрономы могут получить представление о фундаментальном устройстве Вселенной.

источники:
– Природная астрономия (2023). DOI: 10.1038/s41550-023-02054-1

By Вики Ставропулу

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