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Удивительная связь между кошачьим мурлыканьем и вокалом Фрай

ByМамфо Брешиа

Октябрь 9, 2023
Удивительная связь между кошачьим мурлыканьем и вокалом Фрай

Исследователи наконец-то разгадали тайну физики кошачьего мурлыканья. Вопреки прежним мнениям, похоже, что кошки производят успокаивающее мурлыканье, используя технику, похожую на голосовой жар, который часто ассоциируется с хриплыми голосами у людей.

В течение многих лет ученые были озадачены тем, как кошки, несмотря на свой небольшой размер, способны издавать такое глубокое и звонкое мурлыканье. Обычно подобные звуки могут издавать только животные с более длинными голосовыми связками, например слоны. Преобладающая теория предполагала, что у кошек есть уникальный механизм, включающий циклическое сокращение и расслабление мышц голосовых ящиков, требующий постоянного нейронного сигнала от мозга.

Однако недавнее исследование, проведенное доктором Кристианом Хербстом из Венского университета, выявило другое объяснение. Исследователи провели эксперименты на голосовых связках восьми кошек, которых усыпили из-за неизлечимой болезни. Зажимая голосовые связки кошек и пропуская через них влажный воздух, исследователи смогли смоделировать механизм, который люди используют, чтобы говорить и производить голосовые сигналы. Примечательно, что эта манипуляция привела к самоподдерживающимся колебаниям или мурлыканию всех голосовых ящиков, что указывает на то, что мурлыканье не требует постоянного воздействия со стороны мозга.

Дальнейший анализ выявил массы фиброзной ткани в голосовых связках, что может объяснять способность кошек производить низкочастотные звуки в диапазоне 20-30 Гц. Такие частоты даже ниже самых низких басовых звуков, издаваемых человеческими голосами. Подобные структуры также были обнаружены у рычащих кошек, таких как львы и тигры.

Ранее доминирующая теория предполагала, что кошки используют механизм, при котором их мозг посылает быстрые и непрерывные сигналы мышцам горла, заставляя их сокращаться 30 раз в секунду и издавать мурлыкающие звуки. Однако новое исследование предлагает альтернативное объяснение.

В заключение можно сказать, что мурлыканье кошек, по-видимому, зависит от другого механизма, чем предполагалось ранее. Понимание того, как кошки мурлыкают, не только проливает свет на кошачье общение, но и дает ценную информацию об акустических способностях различных видов животных.

Источник: доктор Кристиан Хербст, Венский университет, Австрия (современная биология).

By Мамфо Брешиа

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