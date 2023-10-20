Активные галактики с высоким красным смещением бросают вызов существующему пониманию сверхмассивных черных дыр

В недавнем исследовании астрономы использовали данные космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) для изучения взаимосвязи между сверхмассивными черными дырами (СМЧД) и их родительскими галактиками при высоких красных смещениях. Эти далекие сверхмассивные черные дыры ранней Вселенной дают представление о формировании и росте этих космических существ.

Одним из ключевых вопросов в понимании СМЧД является их происхождение. Астрономы до сих пор спорят, образуются ли эти черные дыры из маломассивных остатков массивных звезд или в результате коллапса более тяжелых черных дыр прямого коллапса. Открытие «сверхмассивной» сверхмассивной ЧД с JWST предполагает возможность тяжелого семенного происхождения, но для подтверждения этого необходимы дальнейшие популяционные исследования.

Еще одна загадка — тесная корреляция между массой СМЧД и звездной массой родительской галактики. Эта корреляция наблюдается в близлежащих системах, но изучение ее при большом красном смещении затруднено из-за яркости аккрецирующих сверхмассивных черных дыр по сравнению с их родительскими галактиками. Однако благодаря чувствительности JWST астрономы теперь могут изучать эту взаимосвязь при высоких красных смещениях.

Авторы этого исследования собрали выборку из 23 СМЧД с большим красным смещением по данным JWST. Каждый источник был выбран на основании наличия широкой линии Ha, указывающей на наличие аккрецирующей СМЧД. Результаты показали, что связь между массой СМЧД и массой галактики на высоких красных смещениях существенно отличается от локальной зависимости.

Важно отметить, что черные дыры с высоким красным смещением оказались гораздо более массивными по сравнению с родительскими галактиками, чем то, что наблюдается в локальной Вселенной. Это открытие бросает вызов нашему нынешнему пониманию совместной эволюции СМЧД и их родительских галактик.

Последствия этой связи с высоким красным смещением значительны. Это предполагает, что на больших красных смещениях имеется больше СМЧД, чем ожидалось ранее. Исследование также подчеркивает возможность того, что относительно небольшие родительские галактики могут содержать массивные сверхмассивные черные дыры, что можно увидеть с помощью JWST.

Это исследование дает новое понимание формирования и роста сверхмассивных черных дыр и их взаимоотношений с родительскими галактиками. Это открывает возможности для дальнейших исследований, чтобы лучше понять происхождение этих космических существ и их влияние на эволюцию галактик.

источники:

– Фабио Пачуччи, Бао Нгуен, Стефано Карниани, Роберто Майолино, Сяохуэй Фань. Активные галактики JWST CEERS и JADES при z = 4 − 7 нарушают локальное соотношение MBH − Mgal при > 3σ: последствия для маломассивных черных дыр и моделей засеивания. Отправлено в ApJL.