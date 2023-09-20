Астрономы открыли новый метод измерения скорости расширения Вселенной

Астрономы уже давно пытаются понять скорость расширения Вселенной, но столкнулись с серьезным расхождением в своих измерениях. Прямой метод измерения скорости расширения путем наблюдения за тем, как объекты кажутся удаляющимися от нас, постоянно дает результаты примерно на 9% выше, чем значения, полученные при изучении сигналов из ранней Вселенной. Это несоответствие вызвало обеспокоенность и привело к переоценке нашего понимания Вселенной.

Чтобы решить эту проблему, ученые искали новые способы измерения скорости расширения с большей точностью. Одно из возможных решений предполагает изучение «стандартных свечей», таких как сверхновые типа Ia, которые обладают известными внутренними свойствами. Однако наблюдение за этими редкими событиями на огромных расстояниях оказалось непростой задачей.

К счастью, прорыв был сделан. Доктор Бренда Фрай и ее команда недавно обнаружили сверхновую типа Ia, которая выглядела тройной в гравитационной линзе, созданной скоплением галактик на переднем плане. Это уникальное наблюдение дает возможность измерить скорость расширения более точно, чем когда-либо прежде.

Сверхновые типа Ia особенно полезны для измерения расстояний из-за их яркости и стандартных свойств. Анализируя кривую блеска сверхновой типа Ia и определяя ее красное смещение, астрономы могут определить расстояние до нее и использовать его для непосредственного измерения скорости расширения.

Гравитационное линзирование (преломление света за счет присутствия массы на переднем плане) может предоставить еще более ценные данные. Когда массивный объект на переднем плане увеличивает галактику на заднем плане посредством линзирования, измерения гравитационной временной задержки любых переходных событий на линзированных изображениях можно использовать для оценки скорости расширения.

Открытие сильной гравитационной линзы, которая увеличивает область, содержащую далекие, массивные галактики, в которых формируются звезды, открывает большие перспективы для понимания скорости расширения Вселенной. Дальнейшие наблюдения и измерения с течением времени могут дать решающее понимание этого фундаментального аспекта космологии.

Источник: Scientific American, Space.com.