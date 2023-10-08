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Наука

Астрономы изучают TRAPPIST-1 b, чтобы понять наблюдения экзопланет

ByВики Ставропулу

Октябрь 8, 2023
Астрономы изучают TRAPPIST-1 b, чтобы понять наблюдения экзопланет

Астрономы провели исследование с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), чтобы понять, как звезда может повлиять на наблюдения экзопланет в обитаемой зоне. В центре внимания исследования была TRAPPIST-1 b, ближайшая к своей звезде планета в солнечной системе TRAPPIST-1.

TRAPPIST-1 — солнечная система, расположенная в 40 световых годах от нашего Солнца. Он состоит из семи планет размером с Землю, вращающихся вокруг холодной звезды. В обитаемой зоне холодных звезд существует вероятность существования жидкой воды на поверхности орбитальных планет.

Наблюдения, проведенные командой, в которую входил астроном Мичиганского университета и научный сотрудник НАСА Саган Райан Макдональд, не обнаружили признаков атмосферы вокруг TRAPPIST-1 b. Это говорит о том, что планета может быть либо голой скалой, иметь облака на большой высоте, либо обладать очень тяжелой молекулой, такой как углекислый газ, из-за чего атмосфера будет слишком маленькой для обнаружения.

Однако команда заметила, что сама звезда оказала наиболее существенное влияние на их наблюдения. Это открытие указывает на то, что влияние звезды также повлияет на наблюдения других планет в системе TRAPPIST-1.

Целью исследования исследователей было определить, в какой степени звезда влияет на наблюдения планет в системе TRAPPIST-1. Понимание этого воздействия имеет решающее значение для точной интерпретации данных, полученных с других экзопланет в обитаемых зонах холодных звезд.

Результаты исследования были опубликованы в The Astrophysical Journal Letters, предлагая ценную информацию о факторах, влияющих на наблюдения экзопланет, и способствующих нашему пониманию планетных систем за пределами нашей.

Источник: Мичиганский университет, The Astrophysical Journal Letters.

By Вики Ставропулу

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