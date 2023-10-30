Новый взгляд на Солнечную систему HR 8799: обнародованы открытия JWST

Когда JWST впервые обратил свой мощный инфракрасный взгляд на космос, у него был обширный список небесных целей, составленный мировым сообществом заядлых астрономов. Список включал в себя все: от ранних галактик ушедшей эпохи до образования зарождающихся планет и первого света Вселенной. Среди этих захватывающих целей были экзопланеты – категория с тысячами потенциальных объектов, каждый из которых манил к изучению.

Однако среди этого огромного множества возможностей выделяется одна конкретная солнечная система: HR 8799, расположенная примерно в 133 световых годах от нас. Что делает эту систему такой замечательной? Что ж, все началось 15 лет назад, когда астрономы обнаружили наличие трех экзопланет, окружающих HR 8799. Вскоре после этого они обнаружили существование четвертой. Эти экзопланеты были обнаружены не просто косвенно, с помощью транзитного метода; они были непосредственно изображены. Более того, они обладали исключительными характеристиками – массивными планетами с широкими орбитами, что является редкостью в мире экзопланет. Еще одним примечательным аспектом системы HR 8799 является ее молодость, предоставляющая астрономам исключительную возможность наблюдать за этими планетами в течение значительного периода времени, что позволяет более полно понять их поведение.

Недавно JWST начал кампанию по наблюдению за системой HR 8799, используя свой инновационный прибор среднего инфракрасного диапазона (MIRI) и мощный коронограф. Кульминацией этих наблюдений стала новаторская статья под названием «Обнаружение внутреннего пылевого пояса и четырех экзопланет в системе HR 8799 с помощью коронографа JWST MIRI», автором которой является Энтони Боккалетти из LESIA, Парижская обсерватория, Франция. В документе представлены подробные результаты, которые проливают новый свет на загадочную планетную систему HR 8799.

Сама HR 8799 примерно в 1.5 раза массивнее нашего Солнца и почти в пять раз ярче. Он расположен среди обломков и относительно молод, ему всего 30 миллионов лет. Такие молодые солнечные системы дают ценную информацию о сложных процессах формирования планет, что служит центром внимания JWST.

Четыре планеты, вращающиеся вокруг HR 8799, получившие названия b, c, d и e, представляют собой колоссальные объекты с массами от 5.7 до 9.1 раз больше массы Юпитера. Не дойдя до порога синтеза дейтерия, они находятся на границе между планетами и коричневыми карликами. Эти экзопланеты расположены на расстоянии от 16 до 71 астрономической единицы от своей родительской звезды, а их орбиты охватывают примерно от 45 до 460 лет. Интересно, что все четыре имеют радиусы, почти в 1.2 раза превышающие радиусы Юпитера.

Обнаружение массивных планет-гигантов, расположенных на орбитах за пределами 5 а.е., является редкостью, что делает каждый случай очень важным. Магнитное поле JWST в сочетании с его возможностями высококонтрастной визуализации открывает новую эру исследований, позволяя ученым глубоко погружаться в скрытые тонкости этих далеких миров. В частности, наблюдения в среднем инфракрасном диапазоне, полученные с помощью JWST, имеют решающее значение, поскольку они предоставляют ценную информацию, которая до сих пор ускользала от экспертов.

Итак, что же обнаружил JWST? По мнению исследователей, снимки MIRI системы HR 8799 открывают новую перспективу, раскрывая дразнящие детали, не видимые при наблюдениях в ближнем инфракрасном диапазоне. Экзопланеты были однозначно обнаружены наряду с локализованным, но протяженным центральным излучением. Основная цель исследования заключалась в том, чтобы лучше охарактеризовать атмосферы этих планет, развеяв сохраняющуюся неопределенность, связанную с их природой. Наблюдения JWST нанесли решающий удар по утверждениям о том, что планеты могут быть коричневыми карликами, поскольку их отличительные цвета отличают их от таких объектов.

Температура экзопланет HR 8799 колеблется от 900 К до 1300 К, при этом планета b имеет более холодный и тусклый профиль. Интересно, что измерения JWST показали, что температура планеты B ниже, чем считалось ранее, что является свидетельством беспрецедентных возможностей космического телескопа. Кроме того, прибор MIRI с уверенностью идентифицировал два атмосферных химических вещества: H2O и CO. Хотя присутствие метана все еще является темой споров, его потенциальное обнаружение дает дополнительные доказательства, подтверждающие планетарную классификацию. Напротив, коричневые карлики постоянно демонстрируют признаки метана при этих температурах.

Прибор MIRI JWST был разработан с рядом фильтров, некоторые из которых были специально разработаны для исследования присутствия аммиака – твердого биосигнатуры на планетах земной группы. К сожалению, эти четыре экзопланеты не имеют ожидаемых признаков аммиака, что указывает на их отличие от типичных планет земного типа. Тем не менее, обилие ценных данных, собранных JWST, дает исследователям беспрецедентную возможность углубить свое понимание тонкостей планетных систем.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что представляет собой солнечная система HR 8799?

Солнечная система HR 8799 — далекая звездная система, расположенная примерно в 133 световых годах от Земли. Она состоит из звезды HR 8799 и четырех массивных экзопланет HR 8799 b, c, d и e.

Вопрос: Почему солнечная система HR 8799 важна?

Солнечная система HR 8799 представляет большой научный интерес по нескольким причинам. Во-первых, экзопланеты в этой системе были непосредственно сфотографированы, что происходит относительно редко. Во-вторых, это массивные планеты на широких орбитах, что тоже редкость. Наконец, система относительно молода, что позволяет астрономам изучать эти экзопланеты в течение длительного периода времени.

Вопрос: Что JWST обнаружил о солнечной системе HR 8799?

JWST с помощью своего инструмента MIRI наблюдал за солнечной системой HR 8799 и предоставил новые сведения. Наблюдения подтвердили, что четыре экзопланеты в системе действительно являются планетами, а не коричневыми карликами. Они также раскрыли температуру и состав атмосферы этих экзопланет, проливая свет на их уникальные характеристики. Кроме того, наблюдения позволили по-новому взглянуть на систему, обеспечив повышенную ясность и детализацию.

Вопрос: Как JWST способствует изучению экзопланет?

JWST оснащен современными инструментами, такими как MIRI и его коронограф, которые позволяют получать высококонтрастные изображения и детальные наблюдения за экзопланетами. Изучая экзопланеты в широком диапазоне длин волн, JWST помогает ученым лучше понять природу, состав и формирование этих далеких миров.