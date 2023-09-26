Новый взгляд на экзопланетную систему TRAPPIST-1

Команда астрономов из Монреальского университета (UdeM) вместе с исследователями из Канады, Великобритании и США добилась значительных успехов в понимании экзопланетной системы TRAPPIST-1. Эта система, состоящая из семи экзопланет размером с Землю, в том числе трех в обитаемой зоне, породила предположения о возможности существования на ней человеческой жизни.

Исследование, опубликованное в Astrophysical Journal Letters, было сосредоточено на сложной взаимосвязи между звездной активностью и характеристиками экзопланет. TRAPPIST-1, расположенная на расстоянии 40 световых лет от Земли, является звездой меньшего размера и более холодной по сравнению с нашим Солнцем. Его уникальные особенности привлекли внимание как ученых, так и любителей космоса.

В исследовании, проведенном докторантом iREx Оливией Лим, использовался космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) для наблюдения за TRAPPIST-1 b, ближайшей к звезде экзопланетой. Это ознаменовало первые спектроскопические наблюдения любой планеты TRAPPIST-1 с помощью JWST. Используя трансмиссионную спектроскопию, исследователи проанализировали свет звезды после того, как он прошел через атмосферу экзопланеты во время транзита. Это позволило им идентифицировать уникальные отпечатки молекул и атомов, присутствующих в атмосфере.

Ключевым выводом исследования стала значительная роль звездной активности и загрязнения в формировании природы экзопланеты. Звездное загрязнение относится к влиянию особенностей звезды, таких как темные пятна и яркие факелы, на измерения атмосферы экзопланеты. Ученые обнаружили убедительные доказательства того, что звездное загрязнение играет решающую роль в формировании спектров пропускания TRAPPIST-1 b и других планет в системе.

Исследование также выдвинуло на первый план проблемы, связанные с интерпретацией данных, затронутых звездной активностью, такой как звездные вспышки. Эти непредсказуемые события могут повлиять на измерение света, заблокированного планетой, создавая потенциальные ложные сигналы.

Кроме того, исследователи исследовали различные модели атмосферы TRAPPIST-1 b на основе наблюдений JWST. Они пришли к выводу, что безоблачную, богатую водородом атмосферу можно исключить, но нельзя с уверенностью исключить более тонкие атмосферы, состоящие из воды, углекислого газа, метана или атмосферу, подобную Титану.

Эти результаты подчеркивают важность учета звездного загрязнения при планировании будущих наблюдений экзопланетных систем. Исследование также подтверждает эффективность канадского инструмента NIRISS, который использовался в наблюдениях. Полученные результаты способствуют нашему пониманию системы TRAPPIST-1 и открывают путь для будущих исследований в поисках обитаемой среды за пределами нашей Солнечной системы.

источники:

– Университет Монреаля (UdeM)

- Письма Астрофизического журнала