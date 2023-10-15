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Новые открытия в поясе Койпера: наблюдения за карликовыми планетами

ByГабриэль Бота

Октябрь 15, 2023
Новые открытия в поясе Койпера: наблюдения за карликовыми планетами

Команда астрономов под руководством Джошуа Эмери из Университета Северной Аризоны провела новые наблюдения трех карликовых планет в поясе Койпера, используя данные, полученные с помощью спектрометра ближнего инфракрасного диапазона космического телескопа Джеймса Уэбба. Изученными карликовыми планетами были Седна, Гонгонг и Квавар, каждая около 1,000 км в диаметре. Эти наблюдения дали представление об орбитах и ​​составе этих объектов.

Исследователи обнаружили на поверхности этих карликовых планет присутствие легких углеводородов и сложных органических молекул. Считается, что эти соединения являются результатом облучения метаном. Присутствие этих молекул варьировалось на разных карликовых планетах в зависимости от их орбит и условий облучения. Седна, Гонгонг и Квавар схожи по размеру, но имеют разные орбиты, что позволяет им находиться в разных температурных режимах. Кроме того, Седна проводит большую часть своего времени за пределами гелиосферы, региона, находящегося под влиянием солнечного ветра.

Наблюдения, сделанные космическим телескопом Джеймса Уэбба, подтверждают предыдущие исследования, которые предполагают, что метан на поверхности этих карликовых планет регулярно пополняется. Если бы наблюдаемые углеводороды присутствовали в течение длительного времени, они бы превратились в более сложные молекулы. Обилие этих соединений указывает на то, что метан необходимо регулярно пополнять на поверхности Седны, Гонгонга и Квавара.

Результаты этого исследования согласуются с недавними исследованиями других объектов пояса Койпера, таких как Эрида и Макемаке, на поверхности которых также присутствует переработанный метан. Предполагается, что метан перерабатывается в недрах этих объектов и выводится на поверхность.

Эти наблюдения способствуют нашему пониманию пояса Койпера и истории Солнечной системы. Космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает предоставлять ценные данные о небесных телах в нашей Солнечной системе, а также исследует экзопланеты и раннюю Вселенную.

источники:
– Эмери, Дж. П. и др. (2023). Препринт доступен для просмотра в Icarus.
– NASA/JHUAPL/SwRI//Роман Ткаченко (автор фото)
– Эмери, Дж. П. и др. (2023). Изображения одного из двух наблюдений Седны, Гонгонга и Квавара с помощью решетки PRISM.

By Габриэль Бота

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