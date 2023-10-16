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Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил новую информацию о карликовых планетах в поясе Койпера

ByГабриэль Бота

Октябрь 16, 2023
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил новую информацию о карликовых планетах в поясе Койпера

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) предоставил новую информацию о составе и орбитах трех карликовых планет в поясе Койпера. Седна, Гонгонг и Квавар наблюдались с помощью спектрометра ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRSpec), что выявило присутствие легких углеводородов и сложных органических молекул, которые, как полагают, образуются в результате облучения метаном. В исследовании, проводимом Джошуа Эмери из Университета Северной Аризоны, приняли участие астрономы из различных учреждений.

Эти карликовые планеты представляют особый интерес для астрономов из-за их размера, орбит и состава. В то время как предыдущие исследования показали, что другие транснептуновые объекты сохраняют летучие льды на своих поверхностях, Седна, Гонгонг и Квавар имеют разные орбиты, что помещает их в разные температурные режимы и среды облучения. Команда стремилась выяснить, как эти различные условия могут повлиять на поверхность этих карликовых планет.

Используя данные, собранные с помощью прибора Уэбба NIRSpec, исследователи обнаружили большое количество этана (C2H6) на всех трех телах, при этом Седна показала самую высокую концентрацию. Седна также обнаружил присутствие ацетилена (C2H2) и этилена (C2H4). Эти молекулы являются прямыми продуктами облучения метана. Обилие этих веществ коррелировало с орбитой каждой карликовой планеты, предполагая связь с относительными температурами и радиационной обстановкой.

Изучение тел внешней Солнечной системы, таких как те, что обнаружены в поясе Койпера, дает ценную информацию об истории и динамике Солнечной системы. Полученная информация о составе и орбитах этих карликовых планет способствует нашему пониманию формирования и эволюции Солнечной системы. Космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает оставаться новаторским инструментом для астрономов, делая новые открытия и расширяя наши знания о Вселенной.

источники:
– Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST)
– Университет Северной Аризоны
- Центр космических полетов Годдарда НАСА (GSFC)
– Институт пространственной астрофизики (Университет Париж-Сакле)
- Институт Пинхеда
– Космический институт Флориды (Университет Центральной Флориды)
– Обсерватория Лоуэлла
– Юго-Западный научно-исследовательский институт (SwRI)
– Научный институт космического телескопа (STScI)
– Американский университет
- Cornell University

By Габриэль Бота

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