Как космический телескоп Джеймса Уэбба переписывает наше понимание Вселенной

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал поразительные открытия с тех пор, как впервые заглянул в далекую Вселенную. Его наблюдения в глубоком поле выявили множество ярких галактик, бросив вызов нашим предыдущим предположениям о ранней Вселенной. JWST сделал первое полноцветное многоволновое научное изображение скопления галактик SMACS 0723, которое стало самым глубоким изображением, когда-либо полученным сверхдалекой Вселенной. На этом изображении были идентифицированы 87 кандидатов в сверхдальние галактики, ожидающие дальнейшего подтверждения их расстояния.

Присутствие этих ярких галактик в столь ранние времена представляет собой проблему для астрономов, поскольку наши нынешние модели космологии не предсказывают их существование. Эти галактики оказались крупнее, ярче и многочисленнее, чем ожидалось. Беспрецедентные снимки JWST раздвинули границы наблюдений, превзойдя даже наземные телескопы и космический телескоп Хаббл.

Одним из увлекательных аспектов этих открытий является влияние на галактическую яркость и звездную массу. Обычно яркость галактики коррелирует с ее звездной массой. Звездная масса относится к количеству массы внутри галактики, приписываемой звездам. Наблюдения JWST за Южной галактикой Вертушка, или Мессье 83, выявили области активного звездообразования, где ультрафиолетовый свет, излучаемый горячими голубыми звездами, вызывает переходы в атомах водорода. Эти области выглядели розовыми, что указывало на наличие нового звездообразования.

Одна загадка, которая остается неразгаданной, — это отсутствие «первых звезд», которые, как предполагается, ярче и голубее современных звезд. Эти звезды, известные как звезды Населения III, состоят только из элементов, возникших во время горячего Большого взрыва. Хотя их еще предстоит наблюдать или подтверждать напрямую, есть надежда, что JWST в конечном итоге обнаружит эти неуловимые звезды.

Неожиданную яркость и обилие этих ранних галактик можно частично объяснить характеристиками оптики JWST. Безупречная оптика телескопа обеспечивает более яркие и четкие изображения, чем ожидалось, благодаря беспрецедентной чистоте во время строительства и запуска. Кроме того, моделирование с высоким разрешением, используемое при изучении структуры Вселенной, позволяет ученым сосредоточиться на первоначальных редких сверхплотностях, которые играют решающую роль в формировании галактик.

Космический телескоп Джеймса Уэбба своими замечательными открытиями продолжает менять наше представление о Вселенной. Раздвигая границы наблюдений и бросая вызов существующим моделям, он открывает новое понимание самых ранних стадий формирования галактик и природы самой Вселенной.

источники:

– НАСА, ЕКА и ККА. «Телескопы Хаббла и Уэбба изучают ранее невидимые галактики». НАСА. nasa.gov

– Сигел, Итан. «Когда запустится космический телескоп Джеймса Уэбба, Вселенная изменится». Forbes. forbes.com