Более пристальный взгляд на гравитационное линзирование: как масса искривляет пространство

Гравитационное линзирование — это удивительное явление, которое возникает, когда путь света, проходящего через пространство, искривляется и искажается присутствием массивных объектов. Согласно Общей теории относительности Эйнштейна, материя и энергия искривляют пространство-время, заставляя все трехмерное пространство искривляться вокруг этих объектов.

Когда несколько масс находятся на орбите друг вокруг друга, они излучают гравитационные волны. Любой свет, проходящий через искаженное пространство-время, созданное этими массами, также будет искривлен и увеличен. Этот эффект аналогичен тому, как работает оптическая линза, но он приводится в действие гравитацией.

Одним из наиболее интригующих аспектов гравитационного линзирования является возможность наблюдать объекты, которые в противном случае были бы слишком слабыми для обнаружения. Когда свет из далекой галактики проходит через область искаженного пространства-времени, можно увидеть несколько изображений галактики. Это позволяет астрономам более детально изучить свойства этих галактик.

Скопления галактик часто служат лучшими гравитационными линзами из-за своей невероятно большой массы. Однако отдельные массивные и компактные галактики при определенных условиях также могут действовать как линзы. Эти компактные галактики чаще встречаются в ранней Вселенной, около 10-12 миллиардов лет назад.

Недавний запуск космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА (JWST) предоставил беспрецедентные виды далеких галактик и гравитационное линзирование. JWST обнаружил самые далекие галактики, когда-либо наблюдавшиеся, и получил изображения компактных галактик, действующих как гравитационные линзы.

В ходе одного замечательного открытия было обнаружено, что далекая массивная компактная галактика, расположенная на расстоянии 17 миллиардов световых лет, ведет себя как гравитационная линза. Его гравитационное притяжение растянуло свет из еще более отдаленной галактики в кольцеобразную форму.

В целом, гравитационное линзирование позволяет астрономам изучать объекты, которые в противном случае были бы недоступны. Анализируя искривление и увеличение света, ученые могут получить ценную информацию о свойствах материи и искривлении пространства-времени.

источники:

- Исходная статья: Гравитационное линзирование: как масса искривляет пространство Итана Сигела

– Источник изображения: ЕКА, НАСА, К. Шарон (Тель-Авивский университет) и Э. Офек (Калифорнийский технологический институт), НАСА и ЕКА, Дж. М. Диего и др. (сотрудничество PEARLS), A&A, 2023, НАСА, ЕКА и Л. Кальсада, НАСА, ЕКА, CSA, STScI и Хосе М. Диего (IFCA), Бренда Фрай (Университет Аризоны), Патрик Каменески (АГУ), Тим Карлтон (ASU), Роджер Виндхорст (ASU), ЕКА/Хаббл и NASAA, Фрэнк Саммерс (STScI), Грег Бэкон (STScI), Джозеф ДеПаскуале (STScI), Лия Хустак (STScI), Джозеф Олмстед (STScI), Алисса Пэган (STScI) ); Авторы науки: Стив Финкельштейн (Юта Остин), Ребекка Ларсон (RIT), Микаэла Бэгли (Юта Остин), П. ван Доккум и др., Принятие Nature Astronomy, 2023 г.