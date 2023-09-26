Астрономы обнаружили массивную и компактную спокойную галактику с помощью JWST

Астрономы, использующие космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), сделали важное открытие новой галактики, известной как JWST-ER1. Этот новооткрытый объект классифицируется как массивная и компактная спокойная галактика. Результаты были недавно опубликованы в статье на сервере препринтов arXiv.

Массивные покоящиеся галактики играют решающую роль в понимании эволюции галактик, поскольку считаются прародителями гигантских эллиптических галактик. Эти галактики раньше перестали образовывать звезды и быстрее достигли своей звездной массы. Поэтому их изучение может дать ценную информацию о процессе эволюции галактик.

Команда астрономов под руководством Питера ван Доккума из Йельского университета обнаружила JWST-ER1 с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона JWST (NIRCam) в рамках исследования COSMOS-Web. Одной из примечательных особенностей JWST-ER1 является наличие кольца Эйнштейна, которое вызвано гравитационным линзированием и создает видимость света, образующего кольцо.

Исследователи идентифицировали галактику и ее кольцо в наблюдениях JWST NIRCam, проведенных для проекта COSMOS-Web. JWST-ER1 состоит из компактной галактики раннего типа (JWST-ER1g) и полного кольца Эйнштейна (JWST-ER1r) с двумя заметными концентрациями красного света. Измеренный диаметр центра кольца составил примерно 1.54 угловых секунды.

Эта новая галактика имеет красное смещение 1.94, радиус около 21,500 650 световых лет и предполагаемую массу в 1.9 миллиардов солнечных масс. Она демонстрирует низкую скорость звездообразования и возраст 1 миллиарда лет, что делает ее массивной и спокойной галактикой. Интересно отметить, что JWST-ERXNUMX компактна, как и другие покоящиеся галактики с аналогичными красными смещениями.

Что касается кольца Эйнштейна JWST-ER1r, то оно создано фоновой галактикой с фотометрическим красным смещением 2.98. Хотя известны многочисленные кольца Эйнштейна, полные кольца, такие как JWST-ER1r, встречаются редко.

Исследование также показало, что JWST-ER1 имеет почти идеально круглую форму и лишен каких-либо очевидных областей звездообразования, приливных хвостов или неровностей на основе изображений NIRCam.

Предлагаются дальнейшие наблюдения JWST-ER1, чтобы выяснить, способствуют ли близлежащие галактики или структуры на луче зрения ее массе. Кроме того, астрономы стремятся определить, является ли JWST-ER1 центральной галактикой скопления-прародителя.

Это открытие открывает новые возможности для исследований и расширяет наше понимание эволюции массивных галактик.

Источник: Питер ван Доккум и др., Массивная компактная спокойная галактика с z=2 с полным кольцом Эйнштейна на изображениях JWST, arXiv (2023).