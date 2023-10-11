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Первый взгляд на наблюдения JWST выявил спектральные особенности маломассивных объектов жизненного цикла звезд

ByМамфо Брешиа

Октябрь 11, 2023
Первый взгляд на наблюдения JWST выявил спектральные особенности маломассивных объектов жизненного цикла звезд

Недавнее исследование, проведенное с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), позволило впервые взглянуть на спектроскопические наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне семи объектов на протяжении жизненного цикла маломассивных звезд. Наблюдения, входящие в программу JWST 1591, были сосредоточены на целях с выделением полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), что является общей чертой астрофизических сред.

Спектры, полученные через круглую апертуру, выявили множество особенностей, включая комплекс ПАУ размером 3 мкм, континуум ПАУ, а также атомные и молекулярные эмиссионные линии таких веществ, как водород, гелий и CO. Присутствие CO2- и H2O- Также наблюдалось поглощение льда и выброс CO.

В частности, исследование было сосредоточено на ярком положении области фотодиссоциации (PDR) в M17. Исследователи определили особенность ПАУ с центром в 3.29 мкм, соответствующую участку CH молекулы. Они также обнаружили признаки возможного присутствия алифатического дейтерированного ПАУ с центром в районе 4.65 мкм. Однако ароматического аналога этой особенности не наблюдалось.

Кроме того, исследование выявило увеличение континуума ПАУ примерно с 1 до 3.2 мкм со значительным скачком интенсивности при 3.6 мкм. Выступы на 3.8, 4.04 и 4.34 мкм добавили дополнительную структуру континууму. Наличие поглощения CO2 было идентифицировано и сопоставлено со льдом H2O:CO2 при температуре 10 К.

Кроме того, в ходе исследования была изучена популяционная диаграмма молекулярного водорода и обнаружено свидетельство существования газа, накачанного УФ-излучением, при температурах, превышающих 2200 К. Серия Пфунда водорода, которая представляет собой эмиссионные линии, возникающие в результате переходов между уровнями энергии, наблюдалась на уровнях от 10 до более 30. .

В целом, этот предварительный анализ наблюдений JWST дает ценную информацию о спектральных особенностях объектов в жизненном цикле маломассивных звезд. Дальнейший анализ и исследование этих особенностей, а также других целей запланированы в будущих статьях.

источники:

– Цзян Б. и др. (2002). Трехцветное составное изображение M17 IRSF/SIRIUS.
– Боерсма К. и др. (2018). Наблюдения на спектральной карте Спитцера-IRS.

By Мамфо Брешиа

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