Первый взгляд на наблюдения JWST выявил спектральные особенности маломассивных объектов жизненного цикла звезд

Недавнее исследование, проведенное с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), позволило впервые взглянуть на спектроскопические наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне семи объектов на протяжении жизненного цикла маломассивных звезд. Наблюдения, входящие в программу JWST 1591, были сосредоточены на целях с выделением полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), что является общей чертой астрофизических сред.

Спектры, полученные через круглую апертуру, выявили множество особенностей, включая комплекс ПАУ размером 3 мкм, континуум ПАУ, а также атомные и молекулярные эмиссионные линии таких веществ, как водород, гелий и CO. Присутствие CO2- и H2O- Также наблюдалось поглощение льда и выброс CO.

В частности, исследование было сосредоточено на ярком положении области фотодиссоциации (PDR) в M17. Исследователи определили особенность ПАУ с центром в 3.29 мкм, соответствующую участку CH молекулы. Они также обнаружили признаки возможного присутствия алифатического дейтерированного ПАУ с центром в районе 4.65 мкм. Однако ароматического аналога этой особенности не наблюдалось.

Кроме того, исследование выявило увеличение континуума ПАУ примерно с 1 до 3.2 мкм со значительным скачком интенсивности при 3.6 мкм. Выступы на 3.8, 4.04 и 4.34 мкм добавили дополнительную структуру континууму. Наличие поглощения CO2 было идентифицировано и сопоставлено со льдом H2O:CO2 при температуре 10 К.

Кроме того, в ходе исследования была изучена популяционная диаграмма молекулярного водорода и обнаружено свидетельство существования газа, накачанного УФ-излучением, при температурах, превышающих 2200 К. Серия Пфунда водорода, которая представляет собой эмиссионные линии, возникающие в результате переходов между уровнями энергии, наблюдалась на уровнях от 10 до более 30. .

В целом, этот предварительный анализ наблюдений JWST дает ценную информацию о спектральных особенностях объектов в жизненном цикле маломассивных звезд. Дальнейший анализ и исследование этих особенностей, а также других целей запланированы в будущих статьях.

источники:

– Цзян Б. и др. (2002). Трехцветное составное изображение M17 IRSF/SIRIUS.

– Боерсма К. и др. (2018). Наблюдения на спектральной карте Спитцера-IRS.