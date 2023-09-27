Космический телескоп Джеймса Уэбба наблюдает за самыми ранними галактиками

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) выполняет миссию по наблюдению и изучению формирования, эволюции и состава первых галактик во Вселенной. По мере того, как астрономы собирают больше данных с JWST, они начинают видеть некоторые из самых первых и самых ранних галактик.

Недавнее исследование, опубликованное исследователями из Дании в журнале Nature Astronomy, показывает, что эти ранние галактики все еще находятся в процессе формирования. Исследование сосредоточено на 16 самых ранних галактиках, когда-либо наблюдавшихся, и наблюдения показывают, что содержание химических веществ в этих галактиках составляет лишь одну четверть от того, что наблюдается в галактиках, сформировавшихся позже.

По мнению исследователей, эти результаты позволяют предположить, что эти ранние галактики все еще тесно связаны с межгалактической средой и постоянно получают первозданный газ, который снижает содержание в них металлов. Это контрастирует с современной моделью эволюции галактик, согласно которой существует взаимосвязь между количеством образовавшихся звезд и количеством присутствующих тяжелых элементов.

Исследователи отмечают, что эти результаты не совсем удивительны, поскольку теоретические модели формирования галактик предсказали это явление. Однако его наблюдение подтверждает эти модели и дает представление о самых ранних стадиях формирования галактик.

Хотя это исследование дает ценную информацию, астрономы с нетерпением ждут более масштабных и полных наблюдений, которые в настоящее время проводит JWST. Они ожидают, что эти предстоящие данные дадут более четкое понимание того, как галактики и первые структуры сформировались в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва.

Источники: Nature Astronomy, Universe Today.