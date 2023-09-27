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Наука

Космический телескоп Джеймса Уэбба наблюдает за самыми ранними галактиками

ByВики Ставропулу

сентябрь 27, 2023
Космический телескоп Джеймса Уэбба наблюдает за самыми ранними галактиками

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) выполняет миссию по наблюдению и изучению формирования, эволюции и состава первых галактик во Вселенной. По мере того, как астрономы собирают больше данных с JWST, они начинают видеть некоторые из самых первых и самых ранних галактик.

Недавнее исследование, опубликованное исследователями из Дании в журнале Nature Astronomy, показывает, что эти ранние галактики все еще находятся в процессе формирования. Исследование сосредоточено на 16 самых ранних галактиках, когда-либо наблюдавшихся, и наблюдения показывают, что содержание химических веществ в этих галактиках составляет лишь одну четверть от того, что наблюдается в галактиках, сформировавшихся позже.

По мнению исследователей, эти результаты позволяют предположить, что эти ранние галактики все еще тесно связаны с межгалактической средой и постоянно получают первозданный газ, который снижает содержание в них металлов. Это контрастирует с современной моделью эволюции галактик, согласно которой существует взаимосвязь между количеством образовавшихся звезд и количеством присутствующих тяжелых элементов.

Исследователи отмечают, что эти результаты не совсем удивительны, поскольку теоретические модели формирования галактик предсказали это явление. Однако его наблюдение подтверждает эти модели и дает представление о самых ранних стадиях формирования галактик.

Хотя это исследование дает ценную информацию, астрономы с нетерпением ждут более масштабных и полных наблюдений, которые в настоящее время проводит JWST. Они ожидают, что эти предстоящие данные дадут более четкое понимание того, как галактики и первые структуры сформировались в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва.

Источники: Nature Astronomy, Universe Today.

By Вики Ставропулу

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