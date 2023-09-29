Разнообразные генетические различия приводят к вариациям синдромов опыления диких цветов

Новое исследование, проведенное Университетом Южной Каролины, углубилось в генетические различия, которые приводят к различным различиям в характеристиках полевых цветов в зависимости от их соответствующих опылителей. Полевые цветы развили уникальные характеристики, известные как «синдромы опыления», которые обслуживают конкретных опылителей, таких как насекомые или птицы.

Исследование было сосредоточено на роде Penstemon, особенно на видах полевых цветов Северной Америки. У большинства видов пенстемонов широкие синие цветы, которые служат местом приземления пчел. Однако эволюция привела к тому, что у некоторых видов появились узкие красные трубчатые цветы, которые вместо этого привлекают колибри. Эта конвергенция цветочных синдромов от опыления пчелами до колибри примечательна для рода Penstemon: по крайней мере 20 линий развили эти черты.

Чтобы изучить генетическую основу этих различных синдромов опыления, команда секвенировала ДНК 229 растений трех родственных видов рода Penstemon: P. neomexicanus и P. virgatus (опыляемые пчелами) и P. barbatus (опыляемые колибри).

Исследователи обнаружили, что, несмотря на значительные различия в цветочных характеристиках, между P. barbatus и его пчелоопыляемыми родственниками было лишь несколько генетических различий. Кроме того, растения из одной и той же географической области демонстрировали большее генетическое сходство, независимо от вида, что позволяет предположить генетическое смешение полевых цветов, адаптированных как к опылению пчелами, так и к колибри.

Однако исследование выявило 21 участок в геноме, которые последовательно различались у видов с разными опылителями. Эти генетические вариации были расположены рядом с участками генома, которые определяют цвет, ширину и объем нектара цветка – признаки, специфичные для различных синдромов опыления. Это открытие предполагает повышенную вероятность гибридизации и нарушение дополнительных цветочных признаков, что приводит к снижению успеха гибридов.

В заключение, исследование предоставляет доказательства случайной гибридизации между соседними видами Penstemon, опыляемыми пчелами и колибри, что указывает на сильное давление отбора, направленное на сохранение цветочных черт, адаптированных к каждому типу опылителей. Несмотря на явные визуальные различия между видами, опыляемыми пчелами и колибри, их различает лишь небольшое количество генетических регионов.

Исследование было опубликовано в журнале PLoS Biology.

источники:

– Университет Южной Каролины (USC)

- Биология PLoS