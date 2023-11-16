Новый взгляд на выживание древних молекул в окаменелостях

Могут ли ДНК и белки действительно выжить в течение миллионов лет?

В последние годы растет интерес к возможности воскрешения вымерших видов из древнего прошлого. Такие фильмы, как «Парк Юрского периода», захватили наше воображение, но есть ли правда в идее возвращения давно потерянных существ? Наука, лежащая в основе этой идеи, претерпела множество изменений, и среди ученых продолжаются дебаты. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology and Evolution, предлагает новое понимание выживания древних молекул в окаменелостях.

Наиболее подробную информацию о генетическом составе организма дает его ДНК. Но ДНК невероятно хрупка и быстро распадается после смерти. Несмотря на это, были сообщения о ДНК и белках, обнаруженных в окаменелостях, что вселяло надежду на возможность реальных сценариев Парка Юрского периода. Однако ученым еще предстоит найти конкретные доказательства того, что ДНК может сохраняться в течение десятков миллионов лет.

Белки, с другой стороны, потенциально могут выжить дольше, чем ДНК. Исследователи обнаружили окаменелые белки, такие как неповрежденные аминокислотные последовательности коллагена, возраст которых составляет несколько миллионов лет. Однако ожидается, что крупные фрагменты белка не выживут так долго, как более мелкие, что вызывает скептицизм среди научного сообщества.

Тем не менее, недавние исследования предоставили убедительные доказательства выживания остатков белка в окаменелостях. Передовые аналитические методы и инновационные подходы проливают свет на структуру белков, сохранившихся в древних тканях. Один из таких подходов предполагает использование сфокусированного луча света и рентгеновских лучей для облучения образцов и обнаружения химических связей, что дает ценную информацию о структурах белков.

Недавнее исследование было сосредоточено на пернатом динозавре возрастом 125 миллионов лет под названием Sinornithosaurus. Анализ выявил обилие гофрированных белковых структур, подобных тем, которые обнаружены в современных перьях. Спиральные белковые структуры, указывающие на наличие другого белка, называемого альфа-кератином, присутствовали в меньших количествах. Дальнейшие эксперименты показали, что нагревание может привести к распутыванию гофрированных белковых структур и образованию спиральных структур, что позволяет предположить, что спиральные белки в окаменелостях могут быть артефактами процесса окаменелости.

Хотя эти результаты показывают, что следы белков могут сохраняться в течение сотен миллионов лет, перспектива воскрешения видов из неповрежденной ДНК остается в области научной фантастики. Фрагменты ДНК, которые потенциально могут быть найдены в окаменелостях динозавров, скорее всего, будут короткими и дадут ограниченную информацию об этом виде. Кроме того, проверка подлинности этих редких фрагментов ДНК — технологическая задача, которую исследователям еще предстоит преодолеть.

Тем не менее, достижения в лабораторных протоколах и экспериментах по окаменению приводят к более точной интерпретации окаменелостей и открывают путь для дальнейших исследований древних молекул. По мере того, как ученые продолжают исследовать эту увлекательную область, наше понимание выживания ДНК и белков в окаменелостях может измениться, что позволит по-новому взглянуть на эволюцию жизни на Земле.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Может ли ДНК выжить в окаменелостях?

Ответ: ДНК чрезвычайно хрупка и обычно быстро распадается после смерти организма. Хотя были сообщения об обнаружении ДНК в окаменелостях, ученым еще предстоит найти конкретные доказательства того, что ДНК может сохраняться в течение десятков миллионов лет.

Вопрос: Могут ли белки выжить в окаменелостях?

Ответ: Белки, включая неповрежденные аминокислотные последовательности коллагена, были обнаружены в окаменелостях, возраст некоторых из которых составляет несколько миллионов лет. Однако ожидается, что крупные фрагменты белка не выживут так долго, как более мелкие.

Вопрос: Можем ли мы воскресить вымершие виды из древней ДНК?

Ответ: Возрождение видов из неповрежденной ДНК остается областью научной фантастики. Даже если бы фрагменты ДНК были обнаружены в окаменелостях динозавров, они, скорее всего, были бы короткими и давали бы ограниченную информацию об этом виде. Проверка подлинности таких редких фрагментов ДНК сопряжена с технологическими проблемами, которые еще предстоит преодолеть.