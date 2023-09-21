«Юнона» НАСА сделала потрясающий снимок Юпитера и вулканического спутника Ио

Космический корабль НАСА «Юнона», который вращается вокруг Юпитера более семи лет, недавно сделал захватывающий снимок газового гиганта рядом с его вулканическим спутником Ио. Снимок был сделан во время 53-го пролета Юноны над Юпитером 31 июля.

Изображение, обработанное гражданским учёным Аленом Мироном Веласкесом с использованием необработанных данных JunoCam, демонстрирует контраст, цвет и резкость двух небесных тел. В момент съемки изображения Юнона находилась примерно в 51,770 395,000 километрах от Ио и в 2024 XNUMX километрах над верхушками облаков Юпитера. На данный момент это самая близкая встреча Юноны и Ио, более близкие пролеты запланированы на конец этого года и на XNUMX год.

Ио, как самый внутренний из больших спутников Юпитера, испытывает на себе огромные гравитационные силы со стороны Юпитера и его сестер-спутников Европы и Ганимеда. Этот гравитационный рывок приводит к постоянному растяжению и сжатию Луны, что способствует ее высокой вулканической активности. Ио считается самым вулканически активным телом во всей Солнечной системе, на его поверхности расположены сотни вулканов и озер расплавленной силикатной лавы.

В будущих облетах Ио ученые из Юго-Западного исследовательского института (SwRI) будут использовать телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» для одновременного наблюдения за спутником Юпитера на расстоянии. Эти наблюдения дадут ценную информацию о вулканических процессах на Ио и помогут углубить наше понимание этого интригующего небесного тела.

Источник: НАСА

Определения:

– Космический корабль «Юнона»: космический корабль, запущенный НАСА в 2011 году с миссией по изучению состава Юпитера, гравитационного поля, магнитного поля и полярной магнитосферы.

– Ио: один из крупнейших спутников Юпитера, известный своей интенсивной вулканической активностью и уникальными геологическими особенностями.

– Юпитер: самая большая планета в нашей Солнечной системе, известная своими красочными штормами, в том числе знаменитым Большим Красным Пятном.

– Гражданский учёный: человек, который участвует в научных исследованиях и анализе данных, часто используя общедоступные данные или внося свой вклад в исследовательские проекты в качестве непрофессионального учёного.