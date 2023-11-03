Новое открытие: удивительная цветовая палитра Юпитера

Захватывающий снимок Юпитера, недавно полученный космическим телескопом «Хаббл», демонстрирует газового гиганта в неожиданной пастельной палитре. Этот цветной составной снимок, сделанный в ультрафиолетовом свете, предлагает уникальный взгляд на атмосферу Юпитера, раскрывая примечательную особенность — Большое Красное Пятно, которое выглядит синим.

Интригующая трансформация оттенка Большого Красного Пятна в ультрафиолетовом спектре связана с высотной дымкой, присутствующей в массивной штормовой системе. Эти туманы поглощают ультрафиолетовые фотоны, предотвращая их отражение обратно на Землю. Ученые НАСА, используя данные проекта Хаббла, посвященного суперштормовым системам Юпитера, намерены использовать это ультрафиолетовое изображение для исследования и картирования сложных структур глубоководных облаков в атмосфере Юпитера.

Ультрафиолетовый свет, характеризующийся короткой длиной волны и высокой энергией, обнажает скрытые явления, находящиеся за пределами человеческого зрения. Это позволяет астрономам наблюдать свет, излучаемый горячими молодыми звездами, обычно затмеваемыми галактической пылью. Кроме того, ультрафиолетовый свет раскрывает важную информацию о составе, плотности и температуре межзвездного вещества.

В 2020 году еще один замечательный вид Юпитера был получен космическим телескопом Хаббл, использующим несколько длин волн, включая ультрафиолет. Комбинация изображений в ближнем инфракрасном диапазоне и наблюдений в ультрафиолете дает всестороннее и панхроматическое представление о высотах и ​​распределении дымки и частиц Юпитера. Это еще больше улучшает изображения в видимом свете, снятые Хабблом, демонстрируя постоянно меняющиеся узоры облаков.

Публикация этого изображения совпадает с двумя важными событиями в небесном путешествии Юпитера. Во-первых, 1-2 ноября 2023 года Юпитер достиг перигея, ближайшей к Земле точки, при расстоянии между нашей планетой и газовым гигантом примерно 595 миллионов километров (370 миллионов миль). Впоследствии противостояние произошло 2-3 ноября 2023 года, ознаменовав выравнивание Юпитера, Земли и Солнца. Такая конфигурация предоставляет звездочетам идеальную возможность наблюдать Юпитер, который по вечерам легко идентифицировать как яркий объект на восточном небе. Даже с помощью скромных телескопов или биноклей можно увидеть четыре крупнейших спутника Юпитера, три из которых больше земной Луны, а знаменитый Ганимед является крупнейшим естественным спутником в нашей Солнечной системе.

Испытайте потрясающий космос, когда Юпитер раскрывает свои истинные цвета, нарисованный шедевр на ночном небе.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое ультрафиолет?

Ультрафиолетовый свет относится к коротким длинам волн света, которые обладают высокой энергией, но находятся за пределами человеческого зрения. Он может выявить скрытые явления, такие как свет, излучаемый молодыми звездами, и дать ценную информацию о составе, плотности и температуре межзвездного вещества.

2. Почему Большое Красное Пятно на ультрафиолетовом изображении Юпитера кажется синим?

Большое Красное Пятно на Юпитере кажется синим на ультрафиолетовом изображении из-за присутствия высотной дымки внутри штормовой системы. Эти туманы поглощают ультрафиолетовые фотоны, предотвращая их отражение обратно на Землю.

3. Что означает достижение Юпитером перигея и оппозиции?

Достижение перигея Юпитера означает его максимальное приближение к Земле, что позволяет улучшить наблюдения. Противостояние возникает, когда Юпитер, Земля и Солнце выровнены, что делает это идеальное время для наблюдения за газовым гигантом даже в небольшие телескопы или бинокли.