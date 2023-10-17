Планеты, подобные Юпитеру, могут быть распространены вокруг звезд, подобных Солнцу

Недавнее исследование предполагает, что планеты, подобные Юпитеру, могут быть частым явлением в межпланетном пространстве вблизи нашей солнечной системы, особенно вокруг звезд, похожих на наше собственное Солнце. Если эта гипотеза подтвердится, это будет указывать на то, что архитектура нашей Солнечной системы не так редка, как считалось ранее.

Раньше существовало две ведущие теории о среде, в которой сформировалась наша Солнечная система. Одна из теорий предполагала, что близлежащий взрыв сверхновой привел к образованию богатой металлами окружающей среды, которая внесла тяжелые металлы в нашу молодую Солнечную систему. Другая теория предполагала, что наше Солнце образовалось из молекулярного облака газа и пыли в среде с низкой плотностью.

Однако открытие подобных Юпитеру газовых гигантов среди других солнцеподобных звезд в близлежащем космосе обеспечивает новую поддержку последней теории. Раффаэле Граттон, ведущий автор исследования, объясняет, что более обширные исследования в будущем могут прояснить происхождение нашей Солнечной системы.

Чтобы прийти к этим выводам, Граттон и его коллеги проанализировали данные движущейся группы β Pic (BPMG), близлежащего скопления звезд. Около 30 из этих звезд, которые в 0.8 раза массивнее Солнца, вероятно, содержат планеты типа Юпитера на стабильных орбитах. Это открытие удивительно, поскольку этим звездам всего 20 миллионов лет, что намного моложе нашего Солнца.

Изучение этих планет является сложной задачей, поскольку они вращаются вокруг своих звезд на больших расстояниях, и на один оборот уходят десятилетия. Чтобы обнаружить эти планеты, телескопам приходится собирать данные в течение нескольких десятилетий, чтобы наблюдать транзит, который происходит, когда планета пересекает свою звезду.

Хотя до сих пор существуют трудности с обнаружением определенных типов планет за пределами нашей Солнечной системы, исследование подчеркивает прогресс, достигнутый в идентификации массивных планет, подобных Юпитеру. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, проливает новый свет на формирование планетных систем вокруг солнцеподобных звезд.

источники:

– «Планеты типа Юпитера могут часто встречаться вокруг звезд, подобных Солнцу, как показывают исследования» – Space.com

– Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.