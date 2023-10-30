Новое изображение, полученное аппаратом НАСА «Юнона», показывает жуткое лицо на Юпитере

Во время недавнего пролета Юпитера космическому кораблю НАСА «Юнона» удалось сделать пугающий снимок, на котором, кажется, изображено омерзительное лицо газового гиганта. Фотография, сделанная 7 сентября, демонстрирует область под названием Jet N7 в северной части Юпитера, демонстрируя тревожную вытянутую поверхность, состоящую из кружащихся облаков и турбулентных штормов. Это своевременное открытие стало восхитительным подарком на Хэллоуин для любителей космоса.

Изображение было сделано во время 54-го сближения Юноны с Юпитером с расстояния примерно 4,800 миль (7,700 километров) и на широте около 69 градусов северной широты. Снимок, сделанный вдоль терминатора Юпитера, который разграничивает линию между дневной и ночной сторонами планеты, изображает Юпитер, растворяющийся в темном фоне космоса.

В то время как НАСА провело параллели между жутким лицом и кубистским портретом, посвященным легендарному художнику Пабло Пикассо в его 142-й день рождения, они также признали феномен парейдолии. Парейдолия — это склонность людей воспринимать узнаваемые формы, например лица, в случайном порядке. В данном случае клубящиеся облака Юпитера идеально подходили для парейдолии, позволяя наблюдателям увидеть то, что выглядит как нахмуренное человеческое лицо, выглядывающее из-за двери.

Само изображение было обработано гражданским учёным Владимиром Тарасовым с использованием необработанных данных инструмента JunoCam компании Juno. НАСА подчеркивает важность участия общественности в анализе огромного количества данных, собранных космическим кораблем, что делает изображения Юноны доступными для публичного изучения.

Помимо демонстрации завораживающей красоты Юпитера, это изображение также дает ценную информацию об атмосферных процессах на планете. Низкий угол солнечного света подчеркивает сложную топографию этого региона, помогая ученым в их стремлении к более глубокому пониманию динамики атмосферы Юпитера.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое Jet N7?

Ответ: Джет N7 — это регион в северной части Юпитера, известный своими клубящимися облаками и турбулентными штормами.

Вопрос: Как обрабатывалось изображение?

Ответ: Изображение было обработано гражданским ученым Владимиром Тарасовым с использованием необработанных данных инструмента JunoCam компании Juno.

Вопрос: Что такое парейдолия?

Ответ: Парейдолия — это явление, при котором люди воспринимают узнаваемые закономерности, например лица, в случайных или неоднозначных стимулах.