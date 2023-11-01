Юпитер: раскрываем тайны «большого брата» Солнечной системы

Юпитер, самая большая планета в нашей солнечной системе, возвышается над своими родственными планетами как по размеру, так и по массе. Фактически, ее масса превышает общий вес всех других планет более чем в два раза, что укрепляет ее статус «старшего брата» нашего небесного соседства. Но что делает Юпитер по-настоящему интересным, так это его древнее происхождение, которое, как полагают, возникло на десятки миллионов лет раньше Земли и некоторых других планет.

В то время как наша планета и внутренние планеты сформировались ближе к Солнцу, Юпитер родился в более отдаленном регионе, где низкие температуры позволили льду слиться с камнями и металлами. Этот процесс породил колоссальное ядро ​​Юпитера, которое быстро росло и в конечном итоге достигло массы, примерно в семь раз превышающей массу нашей современной Земли. Его мощная гравитационная сила затем привлекла огромное количество газообразного водорода и гелия, остатков, оставшихся от формирования Солнца, заставив Юпитер расширяться с поразительной скоростью.

Согласно моделям, Юпитер, возможно, достиг своего полного планетарного размера всего через три миллиона лет после рождения Солнца — впечатляющий подвиг, учитывая возраст Солнца около 4.5 миллиардов лет. Остальные планеты Солнечной системы, включая Землю, сформировались впоследствии: внешние гиганты предшествовали скалистым внутренним планетам.

Эта неделя предоставляет прекрасную возможность мельком увидеть Юпитер, поскольку он демонстрирует свое лучшее небесное зрелище в году. В отличие от Солнца, этот впечатляющий газовый гигант восходит на закате и остается видимым всю ночь. Его блеск может соперничать со звездой, и только Луна и Венера затмевают его сияние. Первоначально появившись низко на восточном небе после сумерек, Юпитер достигает зенита в ранние утренние часы, а на рассвете опускается к западному горизонту.

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Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Чем Юпитер отличается от других планет Солнечной системы?



Ответ: Юпитер превосходит все другие планеты по размерам и массе, превышая их совокупный вес более чем в два раза. Считается, что она сформировалась намного раньше, чем Земля и большинство других планет.

Вопрос: Как Юпитер приобрел такие огромные размеры?



Ответ: Колоссальное ядро ​​Юпитера первоначально сформировалось из слипшихся льдов, камней и металлов из-за холодных условий, существовавших в регионе его рождения. Впоследствии его сильная гравитация привлекла обильное количество водорода и гелия, оставшихся от формирования Солнца, что привело к его быстрому росту.

Вопрос: Когда лучше всего наблюдать Юпитер?



Ответ: В настоящее время Юпитер наиболее заметен на ночном небе. Он поднимается на закате, остается видимым всю ночь, достигает своей высшей точки ранним утром и на рассвете располагается низко на западе.