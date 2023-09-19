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Победители конкурса «Астрономический фотограф года» демонстрируют чудеса Вселенной

ByМамфо Брешиа

сентябрь 19, 2023
Победители конкурса «Астрономический фотограф года» демонстрируют чудеса Вселенной

Объявлены победители ежегодного конкурса «Астрономический фотограф года», проводимого Гринвичской королевской обсерваторией. Подборка фотографий этого года предлагает захватывающий взгляд на необъятность и красоту нашей Вселенной. От ярких туманностей до потрясающих видов небесных тел — эти изображения отражают впечатляющие аспекты космоса.

Одним из замечательных изображений, победивших в категории «Молодые», является туманность «Бегущая Цыплёнка», также известная как IC2944. Эта фотография, полная красок и усеянная звездами, очаровывает зрителей своей яркостью.

Еще одним ярким моментом является туманность Розетка (NGC 2337), высоко оцененное изображение, полученное с помощью телескопа в городе Чанчжоу, Китай. Эта туманность, расположенная на расстоянии примерно 5,000 световых лет, имеет диаметр впечатляющих 130 световых лет.

Луна также оказалась в центре внимания на нескольких выигрышных изображениях. Одна фотография, получившая высокую оценку, запечатлела прохождение Луны по ночному небу, демонстрируя ее меняющиеся цвета от глубокого ржаво-красного до светящегося беловато-желтого. На другом изображении Марс выглядывает из-за Луны, создавая поразительный контраст между красной планетой и спутником Земли.

Плеяды, также известные как Семь сестер, ярко сияют на фотографии, занявшей второе место. Это заметное скопление ярких голубых звезд, расположенное в созвездии Тельца, можно увидеть невооруженным глазом с Земли.

Конкурс фокусируется не только на небесных объектах. Он также включает такие категории, как «Небесные пейзажи» и «Люди и космос». Победившее в категории «Небесные пейзажи» изображение запечатлело большие спрайты, достигающие заснеженных вершин Гималаев. Спрайты — это эффектные электрические разряды, возникающие высоко над грозовыми облаками.

Победители в категории «Планеты, кометы и астероиды» демонстрируют потрясающие виды Венеры и Юпитера. На изображении-победителе в категории «Наше Солнце» изображена массивная солнечная вспышка на поверхности Солнца, а на изображении, занявшем второе место, Солнце изображено в перевернутом виде в полярных координатах, что создает уникальный огненный вид.

В категории «Наша Луна» победившее изображение запечатлело последнее полнолуние 2022 года с лунной короной, вызванной дифракцией лунного света в атмосфере Земли. Изображение, занявшее второе место, демонстрирует кратер Платон, выдающуюся особенность поверхности Луны.

Эти фотографии-победители дают представление о величии и сложности нашей Вселенной. Они напоминают нам о необъятности, которая нас окружает, и внушают трепет и удивление перед тайнами космоса.

источники:
– Королевская обсерватория Гринвич

By Мамфо Брешиа

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