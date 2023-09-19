Победители конкурса «Астрономический фотограф года» демонстрируют чудеса Вселенной

Объявлены победители ежегодного конкурса «Астрономический фотограф года», проводимого Гринвичской королевской обсерваторией. Подборка фотографий этого года предлагает захватывающий взгляд на необъятность и красоту нашей Вселенной. От ярких туманностей до потрясающих видов небесных тел — эти изображения отражают впечатляющие аспекты космоса.

Одним из замечательных изображений, победивших в категории «Молодые», является туманность «Бегущая Цыплёнка», также известная как IC2944. Эта фотография, полная красок и усеянная звездами, очаровывает зрителей своей яркостью.

Еще одним ярким моментом является туманность Розетка (NGC 2337), высоко оцененное изображение, полученное с помощью телескопа в городе Чанчжоу, Китай. Эта туманность, расположенная на расстоянии примерно 5,000 световых лет, имеет диаметр впечатляющих 130 световых лет.

Луна также оказалась в центре внимания на нескольких выигрышных изображениях. Одна фотография, получившая высокую оценку, запечатлела прохождение Луны по ночному небу, демонстрируя ее меняющиеся цвета от глубокого ржаво-красного до светящегося беловато-желтого. На другом изображении Марс выглядывает из-за Луны, создавая поразительный контраст между красной планетой и спутником Земли.

Плеяды, также известные как Семь сестер, ярко сияют на фотографии, занявшей второе место. Это заметное скопление ярких голубых звезд, расположенное в созвездии Тельца, можно увидеть невооруженным глазом с Земли.

Конкурс фокусируется не только на небесных объектах. Он также включает такие категории, как «Небесные пейзажи» и «Люди и космос». Победившее в категории «Небесные пейзажи» изображение запечатлело большие спрайты, достигающие заснеженных вершин Гималаев. Спрайты — это эффектные электрические разряды, возникающие высоко над грозовыми облаками.

Победители в категории «Планеты, кометы и астероиды» демонстрируют потрясающие виды Венеры и Юпитера. На изображении-победителе в категории «Наше Солнце» изображена массивная солнечная вспышка на поверхности Солнца, а на изображении, занявшем второе место, Солнце изображено в перевернутом виде в полярных координатах, что создает уникальный огненный вид.

В категории «Наша Луна» победившее изображение запечатлело последнее полнолуние 2022 года с лунной короной, вызванной дифракцией лунного света в атмосфере Земли. Изображение, занявшее второе место, демонстрирует кратер Платон, выдающуюся особенность поверхности Луны.

Эти фотографии-победители дают представление о величии и сложности нашей Вселенной. Они напоминают нам о необъятности, которая нас окружает, и внушают трепет и удивление перед тайнами космоса.

источники:

– Королевская обсерватория Гринвич